Elton John šokirao izjavom: 'Nije ostalo puno od mene...'

Vokalist, pijanist, pjevač, glumac, tekstopisac, skladatelj te glazbeni producent Elton John (77) prošle je godine pao u nesvijest u svojoj vili te je bio hitno hospitaliziran.

Ova situacija izazvala je zabrinutost među njegovim obožavateljima, no pravi šok nastao je kad je kasnije objavio da se povlači s nastupa. Fanovi su se bojali da je to kraj njegove impresivne karijere na glazbenoj sceni, a mnogi su izrazili zabrinutost zbog njegovog zdravlja i budućnosti.

Međutim, John nije nestao iz života svojih obožavatelja. Nedavno su mnogi bili oduševljeni njegovim javnim nastupom u New Yorku, gdje je predstavio dokumentarac o svom životu pod nazivom "Elton John: Never Too Late".

Tijekom tog događaja, uz smijeh i dozu duhovitosti, podijelio je s prisutnima kako se sada osjeća.

"Da budem iskren s vama, nije ostalo puno od mene. Nemam krajnike, adenoide ni slijepo crijevo. Nemam prostatu. Nemam ni desni kuk, ni lijevo koljeno, ni desno koljeno. Zapravo, jedino što mi je ostalo je lijevi kuk. Ali ja sam još uvijek ovdje. I ne mogu vam dovoljno zahvaliti, vi ste ljudi koji su me stvorili", rekao je.

Odmaknuo se od glazbene karijere

Podsjetimo, kada su Johna u posljednjem intervjuu za Entertainment Tonight pitali mogu li obožavatelji očekivati novu turneju, glazbenik je odlučno rekao: "Ne."

Njegov suprug David Furnish (61) je dodao: "Imamo sinove, sada su u tinejdžerskim godinama. Ne želimo ništa propustiti. Želimo biti prisutni. Mislim da je to ključno desetljeće u životu djeteta."

Njegova posljednja svjetska turneja "Farewell Yellow Brick Road", započela je 2018. u Sjevernoj Americi i završila u Švedskoj, u srpnju 2023. Tada je John svojim fanovima rekao da su bile 52 godine čiste radosti.

Furnish je na Instagramu podijelio video u kojem sa sinovima mašu Eltonu tijekom njegovog posljednjeg nastupa "Tiny Dancer" u Stockholmu. "I ode on… Još jedno posljednje putovanje Yellow Brick Road je iza njega. Odradio je 330 koncerata. Uzbuđeni smo zbog novog zajedničkog poglavlja. Volimo te tata", napisao je.

