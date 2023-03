Milijarder Elon Musk (51) ima za cilj stvoriti 'teksašku utopiju' za svoje zaposlenike, uključujući one koji rade za Teslu i njegovu tvrtku za usluge izgradnje tunela pod nazivom The Boring Co., navodi se u izvješću u Wall Street Journalu, koji se pozivaju na zemljišne knjige i druge zapise, kao i na ljude koji su upoznati s projektom, govoreći da su zaposlenici Boringa već počeli istraživati mogućnost uključivanja grada u okrugu Bastrop, koji bi se zvao 'Snailbrook'.

Izgradnja je već krenula

Navodno već postoje modularne kuće na zemljištu koje je udaljeno oko 56 km od Austina i u blizini objekata Tesla i Boring, koji su u izgradnji.

Rukovoditelji su rekli za WSJ da Musk i drugi zaduženi za vođenje projekta žele brzo krenuti. Novine su izvijestile da se Musk o projektu konzultirao s Grimes, svojom bivšom djevojkom, kao i s Kanye Westom.

"Jako nas poštuju, ali njima se žuri", rekla je Adena Lewis, direktorica turizma i gospodarskog razvoja okruga Bastrop.

Wall Street Journal, koji se pozivaju na zemljišne knjige i druge zapise, također je detaljno opisao sastanak koji je Musk imao s dužnosnikom okruga i tadašnjim gradonačelnikom Austina, Steveom Adlerom 2020. kao dokaz namjere vlasnika Twittera da proširi svoje carstvo na tom području i to prilično brzo.

Musk kupio zemljište

"Ono što je želio od grada bila je brzina", rekao je Adler novinama. Dokumenti pokazuju da je Musk već kupio najmanje 3500 hektara u području Austina, ali dužnosnici upoznati sa situacijom rekli su da bi Musk mogao zapravo udvostručiti taj broj. Okrug Bastrop već je odobrio brojne ulice u tom području, a za projekt je predviđena Montessori škola.

U međuvremenu, stanovnici tog područja zabrinuti su zbog mogućih ekoloških problema, dok ne počne projekt. Sastanak za 21. ožujka zakazan je za raspravu o pritužbi podnesenoj Teksaškoj komisiji za kvalitetu okoliša, koja je od Boringa primila zahtjev za dozvolom za ispuštanje pročišćene otpadne vode u obližnju rijeku Colorado, izvijestio je KVUE, piše People.