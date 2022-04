Influencerica i blogerica Ella Dvornik (31) na svom je Instagramu otkrila da ima potpuno novu boju kose i frizuru te je svoje pratitelje zamolila da joj napišu svoje mišljenje da li joj pristaje ili ne.

Ella je podijelila dvije fotografije na kojima pozira u prljavobijelom sakou s novom frizurom. Ona je svoju ravnu dugu plavu kosu zamijenila ružičastom sa sitnim uvojcima.

"Uvijek između stavljanja ekstenzija dobijem neke fiks ideje. Rekla sam curama u salonu da me iznenade, i fakat su me iznenadile. Šta mislite jel' mogu isfurati ovu frizuru ili ne?", pitala je Ella svoje pratitelje.

Ona je u vrlo kratkom roku dobila mnoštvo odgovora, a fanovi su joj savjetovali da ostavi tu boju kose i frizuru.

"Ti možeš sve". "Top Ella", "Odlično", "Vrh", "Najbolja do sada!", "Ma nemoj ni stavljati više ekstenzije, sad će ljeto i onako će biti stalno u repu.. Kao lutkica si s ovom frizurom. Super je", poručili su joj.

Podsjetimo, Ella je nedavno u razgovoru za RTL.HR kazala da je ljudi zlostavljaju preko interneta jer ima supruga koji je 15 godina stariji od nje.

"Živimo jednostavno u vremenima gdje ljudi imaju pravo pisati što god žele i mi svi to moramo prihvatiti. Ono što ne moramo prihvatiti je da to trpimo ljude da nas vrijeđaju. Recimo meni se to događa zato što je moj muž 15 godina stariji i onda on financira cijelu moju obitelji, a da nema njega onda bi bilo to što mi je tata Dino Dvornik, da nema njega onda bi bio Boris Dvornik", istaknula je.