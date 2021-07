Ella Dvornik se u podužem Facebook statusu osvrnula na život u Istri, gdje se nedavno preselila s obitelji. Navela je prednosti života na selu u usporedbi s metropolom, a njen status dobio je više od 21.000 lajkova.

Suradnica iz Zagreba pitala ju je nedostaje li joj nešto sada, što ju je natjeralo na razmišljanje.

"Pet godina smo tražili kuću, od Kvarnera do kraja Istre. I nikad me nije bilo strah, do onog trena kad smo se trebali odseliti. Sve mi je prošlo kroz glavu, dal će mi faliti prijatelji, ubrzani način života, noćni život, opcije, mogućnosti.

I kad me je to pitala, shvatila sam da su moji strahovi bili bez pokrića. Živim u malom mjestu s nešto više od 1000 stanovnika. Plaćam kredit manje nego najam u Zagrebu, imam svoj vrt, svoj mir, a susjedi su za poželjeti. Bezbroj ljudi mi je poželjelo dobrodošlicu, nitko me ne gleda, ne odmjerava i ne osuđuje, svi prilaze sa smiješkom, ljubazni su, topli. I u ovom kratkom vremenu sam već upoznala hrpu super ljudi", napisala je influencerica i dodala kako mjesta za izlazak, restorana i kafića ima beskonačno, a aerodroma "više nego što može poželjeti".

'Čisti hedonizam'

"Pljunem na Italiju s prozora. Pjevaju mi ptice, cvrči, kristalno čisto nebo, vidim zvijezde, ima svakakvih kukaca, al čak' mi ni oni ne smetaju. Djeca ne da uživaju, nego žive život kakav im nisam mogla ni zamisliti. Ovdje vlada čisti hedonizam, čisto uživanje u postojanju, u življenju. Svako buđenje je nova avantura, i svaki san poseban užitak.

Volim Zagreb, rodila sam se tamo, živjela sam u velikim gradovima Europe. Ali Istra... to je država za sebe. Ovo malo mjesto u kojem živim i obitavam je prešlo sva moja očekivanja. Svaka kava ima bolji okus ujutro... i veliki grad mi nikad neće zamijeniti kvalitetu života i življenja koju imam ovdje.

3 minute do dućana, 3 minute do pošte, 2 minute do gradonačelnika, minuta i pol do 3 restorana, slastičarne i vrhunskog koktel-bara, 37 sekundi do vrtića pješke... plaža di god se okrenem! Nisam sjela u auto osim kad sam morala u Zagreb", napisala je Ella.

"I stvarno mislim; ako je vrijeme novac, ja sam zaista milijarder.

Podcijenila sam život na 'selu', ali mi je iznimno drago da sam sad dio njega", zaključila je influencerica.