Blogerica Ella Dvornik (33) nedavno je bila na suđenju s uskoro bivšim suprugom te poduzetnikom Charlesom Pearceom (46). S njim i s kćerima Balie Dee i Lumi Wren živjela je u Istarskim Balama, gdje je čak nedavno i posjetila kuću.

No, nedugo nakon toga fanove je obavijestila da se seli u novi stan u Zagrebu, a sada se javila iz novog stana, objavivši crno-bijelu fotografiju, na kojoj se nalazi pogled iz njezinog novog stana.

"Novi pogled - Novi Zagreb", napisala je Ella.

Foto: Instagram

U vrlo dobrom raspoloženju

Nakon toga, fanovima je pokazala koliko je sretna, objavivši fotografiju na kojoj ima osmijeh od uha do uha i drži ruku u zraku.

Fanove je zatražila da joj daju "High five", jer tvrdi da je zaslužila.

"Od sad kad me sretnete na cesti nemojte me više pozdravljati- samo mi dajte high five jer sam ga zaslužila", napisala je Ella na storyju.

Nakon toga je rekla da će obavijestiti kada možemo prestati "davati pet".

"Javim kad highfajvanje završava- do tad good vibez only", zaključila je Ella.

Foto: Instagram

U procesu razvoda

Podsjetimo, Ella i njezin uskoro bivši muž, britanski poduzetnik Charles Pearce u procesu su razvoda. Nedavno su bili na ročištu na Općinskom sudu u Puli, a nedugo nakon toga Ella je podijelila šaljivu objavu na Instagram profilu.

Influencerica se našalila na svoj račun i na račun njezina odvjetnika. Podijelila je fotke na kojima se nalaze ona i odvjetnik nakon izlaska iz suda, možete ih pogledati ovdje.

"Odeš na ročište i dobiješ streetstyle fotke džabe", napisala je Ella.

"Antonio Volarević nosi najskuplju torbicu", napisala je influencerica aludirajući na fascikl koji je nosio njezin odvjetnik. "Balenciaga torba", dodala je.

Brojni pratitelji ubrzo su nizali šaljive komentare, no među njima našao se i poneki negativni komentar.

Foto: Instagram "Vjenčanje planiramo za kolovoz, voljela bih da bude u Hrvatskoj. Voljela bih imati djecu, ali ne bih voljela roditi. Htjela sam da se vjenčamo na Karibima bez ikoga, ali Charles to ne želi. On želi da njegova mama vidi naše vjenčanje", rekla je Ella za Story krajem listopada 2016. godine. Ona i Charles preselili su se u Zagreb te su u studenom 2017. godine dobili prvo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Balie Dee.

"U crnom si. Tuguješ za Charlesom", "Stvarno nije isplativo se udavati. Skupa je svadba, a još skuplji je razvod", "Ova je bome skuplja od Balenciage", "Baš si elegantna", pisali su fanovi.

Također, Suđenje je zatvoreno za javnost. Ni Charles ni Ella ne žele komentirati parnicu zbog, kako kažu, zaštite svojih dviju malodobnih kćeri, Balie Dee i Lumi Wren.

