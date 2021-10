Ella Dvornik na Instagramu se obračunala s hejterima koji pogrdno komentiraju njezin brak s 15 godina starijim Charlesom Pearceom.

U videu je ironično brisala suze kreditnom karticom i ispijala pivo.

"Netko mi je napisao na TikToku da sam dno dna jer imam 15 godina starijeg muža, s pretpostavkom da godine donose bogatstvo. Sad ću vam nešto reći. Godine donose bogatstvo - u znanju, iskustvu, emocijama i samopoštovanju. Najviše donose bogatstvo kad se vi osjećate dobro i znate da ste zaradile svoj novac i ne ovisite o drugima - pričam o financijskoj slobodi, o emotivnoj slobodi. Slabom muškarcu je vrijeđanje samo imitacija snage. Nekome tko nije digao guzicu će uvijek žena biti sponzoruša. Ja imam svoje kartice, svoj novac i svoj posao, mog muža nadopunjuje moja ustrajnost, motivacija i kvaliteta. Mi smo tim, mi radimo skupa, jedno za drugo, ali i odvojeno. Ne ovisimo jedan o drugome. Nemojte da vaše spolovilo umanjuje vašu vrijednost. 21. stoljeće je i budimo realni, žene su preuzele ovu generaciju AS THEY FU*KING SHOULD! Own it!", poručila je influencerica u opisu.

'Charlesova sponzoruša već osam godina'

U drugom videu rekla je Charlesu da je s njim samo zbog novca i pitala ga što će dobiti nakon osam godina veze.

"Što ćeš dobiti? Dat ću ti još jedno dijete, zar ne?", odgovorio joj je, a Ella je na to poručila: "Ali ne želim to".

"Pitala sam Charlesa što dobijem nakon osam godina kao njegova sponzoruša, i da, bili ste u pravu, totalno gubljenje vremena. Šalimo se naravno… ili ne", napisala je u opisu snimke.