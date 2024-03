Influencerica Ella Dvornik (33) pronašla je simpatičnu fotografiju s preminulim ocem Dinom Dvornikom te ju odlučila rekreirati.

Na Instagramu je objavila kolaž od dvije fotografije. Na prvoj se nalazi Dino koji svoju tada malu kći Ellu drži za jednu nogu, okrenutu naopako. Istu pozu je za fotografiju napravila i Ella sa svojom kćeri Lumi Wren.

U pozadinu storyja postavila je Dininu pjesmu "J*** me se".

Istu fotografiju odlučila je podijeliti i njezina majka Danijela Dvornik. "Povijest se ponavlja", napisala je, dodavši emotikone koji plaču od smijeha.

Foto: Instagram

Često se prisjeća preminulog oca

Ella se u posljednje vrijeme nekoliko puta prisjetila svog oca. Prvi put na Dan očeva, kada je objavila je video iz 1989. godine, u kojem Dino pjeva pjesmu "Lady" u jednom klubu u Splitu. Uz video je napisala kako se osjeća: "Ja vam ne mogu riječima opisati koliko meni ovaj čovjek nedostaje. On je bio puno više od oca, bio je brat, prijatelj i mentor. Živio je za to što voli i to ga je ubilo. I kad je umro nisam toliko ni žalila jer znam da je samo živio za to što voli."

"Sve njegove mane na stranu, ovo je bio MUŠKARAC u svakom smislu riječi, rijetki se rode takvi. Toliko sam ponosna što mi je otac bio lik koji je vjerovao u sebe, borio se za nas, koji nije pokleknuo trendu i nije se izdao. Vama je on DINO DVORNIK, meni je “tata”. Uvijek je bio najdjetinjastija i najvažnija figura u našim životima. I što god ljudi pričali o njemu, on se uvijek izborio za nas", dodala je Ella.

Dino i Ella

Zatim se osvrnula na odnos majke i oca: "Ovo nije ni čovjek, ovo je ljudina i bog. Ispoštovao nas je i na svoje zlo, i držimo ga u srcu zauvijek jer prije pjevača, on je bio čovjek - i to kakav. Neizmjerno će nam nedostajati, prazninu koju je ostavio nitko neće zamijeniti, ali ćemo sve uspoređivati s njim. I da nije bilo moje majke koja ga je toliko voljela i podržavala - ne bi bilo ničega. Drago mi je da sam potekla od to dvoje jer će me zauvijek podsjećati što je prava ljubav i srodne duše, a one se ne rađaju nego se stvaraju. Vama Romeo i Julija, meni Dino i Danijela… zauvijek."

Nakon toga, video jednog influencera zaledio joj krv u žilama. "Tata jesi to ti?", našalila se Ella, objavivši kolaž Dinove fotografije i one na kojoj se nalazi ruski glazbenik Iliye Prusikina (38) .

Nakon toga objavila je i njegov video, koji je postavio na Instagramu, u kojem ima majicu i kratke hlače s licem glumca Nicolasa Cagea. U početku videa kamera je zumirana na Nicolasa a onda je Iliyja udalji od kamere te napravi grimase i neke plesne pokrete.

Dok Iliya u jednom trenutku napravi grimasu, može se vidjeti kako doista sliči Dinu Dvorniku, što je Ellu i uplašilo.

"Us*** sam se", napisala je Ella.

