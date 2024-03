Ella Dvornik na svom je Instagramu otkrila da je našla dvojnika svog pokojnog oca, kralja funka Dine Dvornika.

"Tata jesi to ti?", našalila se Ella, objavivši kolaž Dinove fotografije i one na kojoj se nalazi ruski glazbenik Iliye Prusikina (38) .

Foto: Instagram Foto: Instagram

Prepala se

Nakon toga objavila je i njegov video, koji je postavio na Instagramu, u kojem ima majicu i kratke hlače s licem glumca Nicolasa Cagea. U početku videa kamera je zumirana na Nicolasa a onda je Iliyja udalji od kamere te napravi grimase i neke plesne pokrete.

Dok Iliya u jednom trenutku napravi grimasu, može se vidjeti kako doista sliči Dinu Dvorniku, što je Ellu i uplašilo.

"Us*** sam se", napisala je Ella.

Ruski glazbenik Iliya Prusikin (38) najpoznatiji je kao osnivač sanktpeterburške punk-pop-rave grupe Little Big te po svom umjetničkom nadimku Ilich.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Prisjetila ga se nedavno

Podsjetimo, Ella je nedavno povodom Dana očeva, objavila video iz 1989. godine, u kojem Dino pjeva pjesmu "Lady" u jednom klubu u Splitu. Uz video je napisala kako se osjeća: "Ja vam ne mogu riječima opisati koliko meni ovaj čovjek nedostaje. On je bio puno više od oca, bio je brat, prijatelj i mentor. Živio je za to što voli i to ga je ubilo. I kad je umro nisam toliko ni žalila jer znam da je samo živio za to što voli."

"Sve njegove mane na stranu, ovo je bio MUŠKARAC u svakom smislu riječi, rijetki se rode takvi. Toliko sam ponosna što mi je otac bio lik koji je vjerovao u sebe, borio se za nas, koji nije pokleknuo trendu i nije se izdao. Vama je on DINO DVORNIK, meni je “tata”. Uvijek je bio najdjetinjastija i najvažnija figura u našim životima. I što god ljudi pričali o njemu, on se uvijek izborio za nas", dodala je Ella.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Zatim se osvrnula na odnos majke i oca: "Ovo nije ni čovjek, ovo je ljudina i bog. Ispoštovao nas je i na svoje zlo, i držimo ga u srcu zauvijek jer prije pjevača, on je bio čovjek - i to kakav. Neizmjerno će nam nedostajati, prazninu koju je ostavio nitko neće zamijeniti, ali ćemo sve uspoređivati s njim. I da nije bilo moje majke koja ga je toliko voljela i podržavala - ne bi bilo ničega. Drago mi je da sam potekla od to dvoje jer će me zauvijek podsjećati što je prava ljubav i srodne duše, a one se ne rađaju nego se stvaraju. Vama Romeo i Julija, meni Dino i Danijela… Zauvijek."

