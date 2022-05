Blogerica i Influencerica Ella Dvornik (31) sa suprugom Charlesom Pearceom (44) te kćerima Balie Dee (4) i Lumi Wren (2) sredinom 2021. godine preselila se u kuću u Balama u Istri. Ona je za 24 sata otkrila kako napreduje s uređenjem njihovog obiteljskog gnijezda.

"To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja. Ja sam još vezana za Zagreb, ali sad kad dođem, odradim sve što treba i vratim se. Veseli me što sam uz more, što ništa nije daleko, a Istra nudi toliko toga", kazala je Ella.

Ona i suprug završili su nacrte kako bi kuću prilagodili svojim željama.

"Sad smo završili nacrte i uskoro bismo trebali krenuti u realizaciju. Nikud nam se ne žuri jer je kuća bila odmah useljiva. Ovo što ćemo raditi je zapravo prilagodba kuće našim željama i jako se veselimo. No poznavajući ljude koji su prošli adaptacije, znam da nas čeka period probijanja rokova, problema i svega što trga živce", istaknula je.

Ella obožava cipele

Ella je, također, otkrila i koji je najluđi trač koji je o sebi čula.

"Da sam se bogato udala", rekla je.

Ella je nedavno u showu "Masked Singer" nastupala u kostimu Tintilinića.

"Pjevala sam najdraže pjesme, a Tintilinić je stvarno iz mene izvukao ono divlje dijete koje uvijek živi u meni. Često komentiram sa svojim timom kako je nevjerojatno kako se zaledim kad me netko intervjuira uživo, a kad pišem u intimi svog doma kao da se probudi druga Ella koja uvijek zna što reći i pretočiti svoje misli i stavove", rekla je.

Elli su cipele velika strast koja je, kaže, jača od svega, no narudžbe ne skriva od svog supruga.

"Skrivam narudžbe od sebe! Sad sam imala alibi da je Tintilinić naručio. Strast je jača od svega, kupujem cipele koje na kraju nemam gdje obuti, ali me jako vesele. Zato često kod kuće napravim neko snimanje gdje ih kombiniram uz najšarenije outfite. I to su ti naši sretni trenuci."