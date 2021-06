Ella Dvornik otkrila je u Instagram videu sve estetske zahvate koje je imala posljednjih godina. Tvrdi da je uljepšala zube, operirala nos, podvrgnula se botoksu te da u usnicama ima filere.

"Kad mi netko kaže da sam lijepa bez šminke... Tko nema u genima, ima na rate", napisala je na Facebooku. Nakon drugog poroda podvrgnula se i zahvatu zamrzavanja sala na trbuhu.

Ella je uz pjesmu "Short dick man" na licu pokazala kojim se zahvatima podvrgnula, a pažnju je privukao komentar jedne pratiteljice.

Snažne reakcije na snimku

"Pjesma koja puno govori o tvom mužu", stoji u komentaru, na koji kći pokojnoga Dine Dvornika nije ostala dužna.

"Ol je i tebe je*o?" odgovorila joj je Ella. No, pratiteljica nije imala loše namjere.

"Don't want no short dick man". Na taj sam se dio referirala....nisam mislila ništa loše...naprotiv.... Trebala sam odmah napisat na koji dio pjesme mislim, ovako ispalo da se*uckam, a nije mi bila namjera. Sorry", napisala je.

"Sve OK. Ja sam uvijek za zaje*anciju, kako se i vidi iz priloženog", zaključila je influencerica.