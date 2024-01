Influencerica Ella Dvornik (33) je nedavno u podcastu 'StoryTime' otkrila detalje o razvodu od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea (46) i pričama koliko je "zaradila na Charlesu".

'Nije mi bilo ugodno'

Na pitanje koliko je zaradila na razvodu, Ella je bila tajanstvena.

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Nisam zaradila, još traje proces pa neću o tome. Ljudi od mene očekuju da kačim po Instagramu kako se mi tučemo na dnevnom nivou, ali to nije istina. U dobrim smo odnosima zbog djece, ja sam svašta o mojim roditeljima čitala ranije i nije mi bilo ugodno. Neću dozvoliti da to isto čitaju moja djeca", ispričala je.

O diskriminaciji

Ella je progovorila i o diskriminaciji na početku glazbene karijere zbog toga što je kći pokojnog glazbenika Dine Dvornika.

Foto: Miranda Cikotić/PIXSELL Foto: Miranda Cikotić/PIXSELL Danijela i Dino

"Što god da ja napravim na temu glazbe, ljudi me diskriminiraju jer sam kći Dina Dvornika. To nikada nije dovoljno dobro zato što me gledaju kroz tatu, a ne mene kao mene, Ellu", dodala je.

'Ispričamo se o traumama'

Influencerica je priznala da u posljednje vrijeme ide psihologu.

"Zadnje vrijeme često idem svom psihologu. Ispričamo se malo o mojim traumama, ne znam čemu to, ali je dobro", rekla je.

Foto: Instagram Foto: Instagram Ella i Charles su u veljači 2020. godine dobili drugu kćer Lumi Wren. Nakon toga odlučili su da više neće imati djece. Bračni par Dvornik - Pearce iz Zagreba se preselio u Istru početkom lipnja 2021. godine. "Charles ne voli Zagreb, postao mu je naporan. Ne sviđa mu se mentalitet ljudi u Zagrebu. Ljudi jako diskriminiraju strance koji žive tu i doživjela sam to nekoliko puta kad sam bila s Charlesom na sastancima. Ljudi imaju osjećaj, kad netko dođe izvana, da im soli pamet. Ljudi su se navikli na predvidljivost", otkrila je svojevremeno Ella.

Podsjetimo, Ella je priznala početkom kolovoza za Story da je braku nje i Charlesa došao kraj.

"Da, istina je, u procesu smo razvoda", rekla je tada.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ella je odlučila da neće davati izjave za medije kako bi zaštitila kćeri, Balie Dee i Lumi Wren.

"U ovom trenu najvažnija su naša djeca koja nas vežu i zbog kojih nismo i nećemo govoriti o našem razvodu. Otvorena sam knjiga kada sam samo ja u pitanju, na to ste se navikli, ali sada je važno da moja obitelj u miru prođe ovo razdoblje koje nikome od nas nije lako", započela je.

Foto: Instagram Foto: Instagram

"To je sve što ću reći na ovu temu za sada, a zbog cijelog postupka u koji su uključena, naglašavam opet, i naša djeca, pokušat ću ovu temu držati što privatnije za njihovu dobrobit, što dalje od kaosa i drame. Hvala na razumijevanju", rekla je tada Ella.

Osim što se nalaze na sudu u sklopu brakorazvodne parnice, Ella i Charles sude se i oko zajedničke kuće u istarskim Balama.

