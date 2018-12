ELLA DVORNIK O NAJGOREM ROĐENDANU U ŽIVOTU: ‘Kad sam izašla iz WC-a, Charles je plakao od smijeha’

Kada joj je na njezin 23. rođendan Charles dao pet vitamina, Elli to nije bilo ni najmanje sumnjivo

Ella Dvornik u nedjelju je proslavila 28. rođendan pa je s fanovima odlučila podijeliti jednu anegdotu s rođendanske proslave od prije pet godina koja joj se urezala u pamćenje. Naime, njezin suprug Charles potrudio se da 23. rođendan nikada ne zaboravi.

JELENA KARLEUŠA POHVALILA ELLU DVORNIK: ‘Produžila je vijek mojoj pjesmi, i to na megakul način’

ELLA ROMANTIČNOM FOTKOM S CHARLESOM RASPEKMEZILA FANOVE: ‘Engleski šarm i hrvatski bunt’

“Na ovu večer prije pet godina Charles mi je dao pet laksativa i rekao da su vitamini. Slavili smo moj 23. rođendan. Oko 23 sata, nakon ispijanja koktela od đumbira, pozlilo mi je, i provela sam dva sata povraćajući i ostale predivnoće u WC-u. Kad sam izašla, Charles je plakao od smijeha i rekao mi: ‘Znaš one vitamine koje sam ti dao ujutro?’ Ja sam ga gledala, nije mi bilo jasno, dok mi nije došlo iz guzice u glavu (doslovno). Rasplakala sam se i derala se na njega: ‘Kako mi možeš to napraviti za rođendan?’ On je rekao ‘Pa mislio sam ako nakon toga i dalje budeš htjela biti sa mnom znači da nam je suđeno’. Tu večer kad smo došli u hotel, ja sam cijelu večer provela na WC-u. I eto nas pet godina nakon”, napisala je na svom Facebook profilu dodavši da Charlesu uskoro planira prirediti nešto slično.

PLAĆA LI ELLA DVORNIK POREZ? Ako vas je ikad zanimalo, ovako je to objasnila njezina mama Danijela

Pratitelji su je podržali u komentarima, a njihovi prijedlozi za osvetu bili su vrlo kreativni. “Skloni sav WC papir, osveta se servira hladna”, “Duplu dozu”, “Razbij pipe u kupatilu”, “Umuti mu deset komada”, bili su samo neki od komentara.