Influencerica Ella Dvornik (33) napravila je malu pauzu od društvenih mreža i posvetila se sebi. U subotu je na Instagram profilu objasnila koje je sve odluke donijela, ali i upitala fanove koje su njihove želje u 2024. godini.

U prvom mjesecu napravila predah

Ella je podijelila nekoliko fotografija na kojima sjedi za stolom držeći šalicu u rukama. Objavila je poduži opis i otkrila o kakvim promjenama je riječ.

"Svake godine u prvom mjesecu, napravim malu pauzu od društvenih mreža. Budem aktivna i dalje, ali smirim malo učestalost i pritisak da objavljujem i radim nešto stalno. I taj prvi mjesec mi uvijek bude ironično i kaotičan jer ta navika da stalno nešto dijeliš ti stvara stres čak i onda kad ne dijeliš", započela je Ella.

Foto: Ella Dvornik/instagram Foto: Ella Dvornik/instagram Ella Dvornik

"Negdje u drugom tjednu kad se smiri FOMO i anksioznost, napokon krenem ulaziti u stvarni zivot, onaj na planeti, a ne na internetu. I onda sve moje ideje i kreativnost se opet vrate na tvorničke postavke. U tom periodu se družim s Ellom i pratim i slušam što Ella želi. Pa tako uvijek nađem neki novi hobi, neko novo znanje, neku želju da naučim to što ne znam i dođe mi opet i motivacija i želja da napravim nešto što još nisam", dodala je.

Proletjela joj 2023.

"Nisam neki lik koji sjedi poturski, meditira i mantra da bi manifestirala stvari, znam da se neće ništa magično desiti ako ne napravim prvi korak isto kao što znam da neću osvojiti loto ako ne uplatim listić. U prošloj godini sam imala veliku osobnu transformaciju. Htjela sam puno stvari za sebe, duhovno više nego materijalno pa sam i dosta svojih materijalnih stvari, ali i hobija odbacila. Iako godina ima 12 mjeseci meni je to sve bilo jako intenzivno i imam osjećaj da se dešavalo sve simultano i ubrzano", napisala je.

Promijenila se

"Prvenstveno sam se fokusirala na svoju ljudskost, a malo manje na svoju površnost. I dosta sam se zatvorila jer mi je najveći strah bio biti sama sa svojim mislima i mislim da mi je to bio i najveći izazov u ovoj transformaciji, ali i blagoslov. Promijenio se i način na koji se vidim u ogledalu jer se više ne šminkam toliko, imam običnu frizuru i ne izlazim van u ekstravagantnim kombinacijama, ali to je isto ujedno bio dio mog puta jer sam si htjela maksimalno rasteretiti um suvišnim odlukama. Tipa 'što ću obući' ili koliko sati se moram prije spremiti", nastavila je.

"To vrijeme sam koristila za stvari koje su me više veselile pa makar nekad bile da sjedim i ne radim ništa. I nemam nekih velikih nerealnih ni pretjeranih želja za ovu godinu, već mi se sviđa u kojem smjeru sve ide, tako da se nadam razbibrigi, veselju, zdravlju i miru. Jer sam shvatila da je to ono što svi istinski i želimo na kraju dana. Kakve su vaše želje za 2024.?", zaključila je influencerica.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ubrzo su se u komentarima počeli nizati komplimenti i želje fanova.

"Falila si", "Bravo", "Sve što si napisala je opus jednog puta ka sebi i koliko god da je možda bilo teško, sad je to neki drugi level tvoje ličnosti. Moja podrška za sve što radiš", glasili su komentari.

