ELIZABETH IZ SUPERTALENTA KOPIRALA DORU PLEŠKO: ‘Loša kopija, Dora je bila izvrsna, a ova je ‘mlaka voda’

Gledatelji su primijetili da je Elizabeth efekt kiše preuzela od Dore koja je prošle godine nastupala s pjesmom Purple Rain

Elizabeth Zaccero, 20-godišnja Riječanka sinoć nije prošla dalje u Supertalentu, unatoč senzacionalnoj izvedbi pjesme Never Enough iz mjuzikla The Greatest Showman. Iako je Maja Šuput njezin nastup proglasila dobrim, Martina Tomčić poručila joj je da je od nje puno više očekivala. “U audicijskom dijelu donijela si jednu energiju toliko drugačiju, autentičnu. Sada sam očekivala da će se dogoditi jedna eksplozija emocija i u jednom trenutku sam uplašila Janka jer sam rekla ajde. Ti ovu pjesmu nisi osjećala”, rekla je.

Elizabethinom izvedbom nisu bili oduševljeni ni gledatelji. Naime, prigovorili su joj da nije bila originalna te da je ideju za efekt kiše na pozornici ukrala od Antonije Dore Pleško koja je u prošlogodišnjem polufinalu Supertalenta imala vrlo sličan nastup. Antonija izvela pjesmu Purple Rain.

“Totalno loša kopija, Antonija Dora bila je fantastična”, “Dora je bila izvrsna, a ova mlaka voda”, bili su samo neki od komentara nezadovoljnih gledatelja na društvenim mrežama. Primijetili su i da je Elizabeth, osim izvedbe, kopirala i Dorinu frizuru i haljinu. Elizabeth se nije plasirala ni u finale ni u troje najboljih u trećem polufinala Supertalenta.