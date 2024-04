Elizabeth Hurley (58) je u srijedu, u emisiji "Watch What Happens Live with Andy Cohen", opovrgnula te tvrdnje.

"To je smiješno! Harry je rekao: 'Bila je Engleskinja. Bila je starija od mene. Bilo je to u Gloucestershireu.' A svi su odmah rekli: 'Ah, to je Elizabeth.' To je apsurdno. Smiješno je", komentirala je glumica.

Zatim je dodala: "To je kao da kažem: 'Sjajno izgleda. On je Amerikanac. Oh, to je Andy Cohen."

Osim što Elizabeth nije imala spolne odnose s princem Harryjem, tvrdi da ga ne poznaje.

"Nikad ga u životu nisam upoznala", rekla je.

'Neslavna epizoda'

Princ Harry zapravo nikada nije komentirao tvrdnje o Hurley, a u svojim memoarima je gubitak nevinosti nazvao "neslavnom epizodom" u svom životu.

“Voljela je konje, poprilično, i ponašala se prema meni kao prema mladom pastuhu. Bila je brza vožnja, nakon koje me je udarila po stražnjici i poslala na pašu. Dogodilo se na travnatom polju iza puba. Očito nas je netko vidio”, otkrio je Harry u svojoj knjizi.

Više puta je susrela Williama i Charlesa

Vojvode od Sussexa, Harry i Meghan Markle (42) trenutno žive u Kaliforniji s dvoje djece, sinom Archiejem (4) i kćeri Lilibet (2).

Hurley je prethodno bila u braku od 2007. do 2011. godine s indijskim poduzetnikom Arunom Nayarom, a sina Damiana je dobila s pokojnim poduzetnikom Steveom Bingom. Također je bila u vezi i s dobrim prijateljem Hughom Grantom.

Iako nikada nije upoznala Harryja, više puta je srela njegovog oca, kralja Charlesa III. i brata, princa Williama.

