Slavna trilogija "Gospodar prstenova" redatelja Petera Jacksona ove godine puni 20 godina, a zvijezda filmova Elijah Wood otkrio je jednu zanimljivu tajnu sa seta.

Naime, 40-godišnji glumac koji je utjelovio Froda tvrdi da je zastrašujući kostim orka dizajniran tako da nalikuje filmskom producentu i seksualnom predatoru Harveyu Weinsteinu, kao osveta za grube pregovore u vezi filma. Wood je to otkrio u podcastu kolege Daxa Sheparda "Armchair Expert" u kojem su razgovarali o fantastično-pustolovnom serijalu.

Naime, Weinsteinova tadašnja produkcijska kuća Miramax kupila je prava na ekranizaciju trilogije J. R. R. Tolkiena.

Weinstein zakomplicirao pregovore

Peter Jackson imao je određenu viziju za filmove, no do sredine 90-ih postalo mu je jasno da je njegova vizija neostvariva pa je tražio od Weinsteina da proda prava na ekranizaciju knjiga nekoj kompaniji koja je spremna snimiti tri filma.

Iz Miramaxa su mu odgovorili da će to učiniti uz dva uvjeta - da nađe kupca do sljedećeg vikenda i da ta tvrtka, koja bi otkupila prava, mora snimiti sva tri filma odjednom. Jackson je naposljetku postigao dogovor s Bobom Shayeom iz tvrtke New Line Cinema. Snimanje tri filma odjednom, prema Woodu, bilo je ogroman rizik. Također, u Miramaxu su bili uvjereni kako nikada neće naći kupca pod takvim uvjetima.

Tada se Elijah Wood prisjetio Weinsteinovih dvojnika na snimanju filma na Novom Zelandu.

"Jedna maska bila je dizajnirana tako da izgleda kao Harvey Weinstein. To je bilo svojevrsno 'je*i se'. Mislim da je to sada u redu za reći, tip je u zatvoru", izjavio je glumac u podcastu.