Poput njezine glazbe, Grimesin je modni stil prilično poseban. Osim što radije ne nosi gumbe i patentne zatvarače, uglavnom uvijek nosi odjeću koja se rasteže. Ona to pripisuje želji da se nikada ne osjeća ograničeno onim što nosi. Ako ste mislili da je Grimes čudna, ispada da je mnogo čudnija nego što se čini. Grimes je za The Guardian priznala da je puno čudnija u svom privatnom životu. To je zato što joj je cilj učiniti ličnost Grimesa "ugodnijom" i "do određenog stupnja normalnijom".