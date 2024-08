Britanski kantautor Ed Sheeran večeras je po prvi puta stao pred zagrebačku publiku, koja je od samoga jutra čekala kako bi okusila čari vokala svjetski priznatog glazbenika. Nakon što je mladi hrvatski rocker Dino Jelusić otvorio veliku pozornicu, na njoj ju je naslijedio Sheeranov zemljak, Calum Scott, a pravi delirij nastao je u trenutku kada je Sheeran došao na svoje. Publiku je pozdravio na hrvatskom, oduševio je i majcom s napisom 'Zagreb', a kroz brojne hitove koji se ore Novim Zagrebom, najbolje je ipak čuvao za kraj.

U nizu hitova, pronašlo se za svakoga po nešto, a na pozornici mu se u jednom trenutku pridružio i Scott, koji je nastupio kao predizvođač. Njihova zajednička izvedba pjesme "You Are The Reason", oduševila je prisutnu publiku, koja se kroz večer u potpunosti opustila i kako je i Ed zatražio, nejde doma dok ne potroši glasnice do kraja.

Publika je s njim odbrojavala i do početka pjesme "Castle On The Hill", koju sada već tradicionalno izvodi na početku svojih koncerata.

Izveo je i pjesmu "Thinking out loud", jednu od poznatijih singlova u karijeri, a nakon nje, iznenadio je publiku hitom "Love Yourself", koju originalno pjeva Justin Bieber, pa otkrio kako je upravo on tu pjesmu prepustio američkom glazbeniku. Koncert je završio malo prije 23 sata.

