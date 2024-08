Na veliku pozornicu zagrebačkog hipodroma, nakon domaćeg rockera Dine Jelušića koji je zagrijao atmosferu i gosta iznenađenja, Caluma Scotta, stiže zvijezda večeri, Ed Sheeran, britanski glazbenik koji će pred hrvatskom publikom po prvi puta u karijeri demonstrirati svoje vokalne sposobnosti.

Atmosfera među obožavateljima hitova koje svakodnevno haraju radijskim eterom je opipljiva, a čak 70 tisuća njih vjerno čeka trenutak kada će riđavi kantautor stupiti na pozornicu. Za to vrijeme, njegov britanski kolega Scott uspješno balansira energiju i priprema obožavatelje za koncert godine, o kojemu će se dugo pričati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nastup Calvina Scotta na zagrebačkom hipodromu

Calum Scott oglasio se i uoči nastupa na Hipodromu pa je na Instagramu otkrio što ga je iznenadilo prilikom dolaska u glavni grad. "Zagreb je veoma vruć. Ne mogu dočekati da stanem na ovu pozornicu", napisao je uz fotku s Velesajma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Inače, Scott je engleski pop pjevač koji je postao poznat 2015. godine nakon nastupa na ITV-ovom talent showu "Britain's Got Talent", gdje je izveo svoju verziju hita Robyn "Dancing on My Own" i osvojio Zlatni gumb Simona Cowella. Nakon što je završio na šestom mjestu u natjecanju, pjesma je objavljena kao singl sljedeće godine te je osvojila drugo mjesto na UK Singles Chart i postala najprodavaniji singl u Britaniji tijekom ljeta 2016. Danas broji mnoge hitove, odlično prihvaćene od brojnih obožavatelja, a čini se kako i hrvatska publika uživa u energičnom nastupu Sheeranovog kolege.

POGLEDAJTE VIDEO: Prometne regulacije povodom koncerta Eda Sheerana u Zagrebu

Tekst se nastavlja ispod oglasa