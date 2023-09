"Molila sam je da dođe u Zagreb, isti dan pada njen rođendan i moja premijera. Pa bi sve zajedno proslavili", napisala je glumica Ecija Ojdanić (50) u subotu na društvenoj mreži i objasnila kako nije uspjela nagovoriti majku Milenku da dođe u Zagreb.

Nije ju uspjela nagovoriti

Milenka je bila zauzeta berbom maslina i sušenjem smokava te je odlučila proslavu odgoditi za mjesec dana. "Di ću, ćerce, berba mi je, masline, sušim smokve, proslavit ćemo kad dođem u Zagreb za misec dana", otkrila je Ecija što joj je majka rekla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'To nećeš izbjeći...'

Unatoč majčinom nedolasku na premijeru i njenom izbjegavanju javnih događanja, Ecija je napisala emotivnu poruku majci za njen rođendan. Obećala joj je da će organizirati proslavu koju neće moći izbjeći.

"Naša sigurna kuća, zaklon, podrška, učiteljica pozitivnog mišljenja i nevjerojatne radosti života i kad ti život nije najnaklonjeniji! Sretan ti rođendan, majčice. Da me još 50 godina nerviraš svojim pretjeranim akcijama. I nedolaskom na premijeru! Proslavu ćemo ti organizirati. To nećeš izbjeći", napisala je Ecija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, glumica je nedavno progovorila i o tragičnom gubitku njezinog brata, koji je preminuo kada je imao tek 19 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedino za čime žalim, s čime se ne mogu pomiriti ni to prihvatiti su odlasci bliskih ljudi, pogotovo mog brata koji je poginuo s 19 godina. To je obilježilo cijeli naš život i kako godine idu, sve mi je teže, ta rupa postaje sve veća umjesto da se smanjuje. Vrijeme zaista ne vida rane. Imali smo sada jedan tragičan niz. Prvo je Gina preminula prije tri godine, pa se razbolio moj tata i otišao, Lukas, a sada suprugov otac. Svi gubici su nas dosta rastužili, ali svaku tu tragediju proživjeli smo kao obitelj i nekako izišli još povezaniji. Da mi je netko rekao da ću to preživjeti, pogotovo kada netko tako mlad ode u prometnoj nesreći, ne bih vjerovala. Nisam mislila da je to moguće, ali nekako smo preživjeli", ispričala je Ecija.

POGLEDAJTE VIDEO: Beba Nela bori se za život, srce joj radi tek 20%. Očajna majka: 'Liječnici su nas ignorirali, govorili da izmišljam'