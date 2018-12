ECIJA OJDANIĆ PORUČILA ŠTO MISLI O ADVENTU U ZAGREBU: ‘Najdraže mi je kad samoj sebi skočim u usta’

View this post on Instagram

Priznajem, advent u Zg mi je počeo ići na živce. Štandovi s kobasama i kuhanim vinom. Neš’ti ponude gastronomske. Živim u centru, vikendom ni ne pomislim auto pomaknuti. Horde ljudi koji prolaze gradom… jedino su mi ukrasi lijepi. I onda te pozovu prijatelji, i ti izadjes, i popiješ kuhano vino, dva … da ne budemo sitničavi. I provedem dva savršena sata, u super društvu, uz neki super rockabilly band. Dakle, bitno je da te neko tvoj grli i s tobom se smije. Pa i na Adventu 😉.Najdraže mi je kad samoj sebi uskočim u usta! #itsallaboutlove #adventuzagrebu #christmastime