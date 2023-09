"Dogovorili smo da prvu godišnjicu braka proslavimo na mjestu gdje je sve i počelo, na našem magičnom otoku ljubavi", izjavila je hrvatska TV i radijska voditeljica Ecija Ivušić (36).

Nedavno je otkrila kako sa suprugom, menadžerom i bubnjarom benda Pravila igre, Goranom Beloševićem (38), očekuje njihovo prvo dijete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa



Kroz simpatičan trenutak, otkrili su javnosti da će dobiti dječaka.

Njihov psić, za kojeg su jako vezani, prošetao je pored kamere s plavim balonima na sebi, aludirajući time na spol djeteta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog njezine trudnoće, izgleda, godišnjicu neće proslaviti na otoku Vrniku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bog je imao drugi plan i beskrajno vječno sam mu zahvalna na tome. Jer velike trudnice nisu gošće za polu puste otoke. Sretna ti naša 'prva' ljubavi. Sljedeću slavimo na otoku s našim bebolincem', izjavila je emotivna Ecija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, par se vjenčao 2022. godine na otočiću Vrniku a proslava je bila organizirana na obližnjoj Korčuli, prema Ecijinoj želji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto je odabrala baš taj otok, Ecija je objasnila: 'S obzirom na to da sam ja porijeklom s Korčule, odnosno iz Vela Luke, a na taj otočić Vrnik sam došla prije par godina... To je toliko bajkovito mjesto da sam rekla, 'ajme, ja bih se jednog dana ovdje htjela udati', to je stvarno priča istinita. I nisam imala pojma da će se godinu dana nakon toga desiti da ću upoznati Gorana i vrlo brzo sam njega dovela, prošlo ljeto tamo'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par je čekao blizance

Ecija je nedavno obznanila kako sa suprugom čeka blizance, no nažalost su jednu bebu izgubili.

'Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva... Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem', napisala je.

Unatoč ovoj žalosnoj vijesti, par i dalje radosno iščekuje rođenje sina za kojeg kažu da bi trebao na svijet doći u prosincu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa