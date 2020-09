ECIJA IVUŠIĆ PROGOVORILA O TEŠKOM RAZDOBLJU: ‘Ujutro bih šetala do iznemoglosti, navečer bih plakala…’

Bivša radijska voditeljica priznala je da se početkom ljeta nije osjećala najbolje

Ecija Ivušić na Instagramu je otkrila da je sredinom lipnja, tijekom boravka na otoku Vrniku, proživljavala krizu.

“Došla sam na taj Vrnik (u to vrijeme skoro pa pusti otok) sredinom šestog mjeseca, u ne najboljem psihofizičkom stanju. Nakupilo se svega. Razočaranja, strahova, tereta, svega onoga što možemo staviti pod zajednički nazivnik ‘loših’ strana života. Ujutro bih šetala po otoku do iznemoglosti, navečer bih meditirala i plakala uz more. Nekad i uz mačku koja bi došla, sjela pored mene i čistila se. A čistila sam se i ja. Ona krzno. Ja dušu”, započela je svoju objavu.

https://www.instagram.com/p/CE6ZG_rj1pT/

“Tijekom dana bih uživala u moru, suncu, nebu, vjetru, dobroj hrani i dragim ljudima koje mi je Bog poslao u život. Zaista sam bila zahvalna. Iako smo bile na odmoru, moja Ana i ja nažalost smo 2 mozga koja nikada ne mogu bit na paši, kao i 2 guzice koje nikada ne mogu biti na mjestu, a i to magično mjesto, ako si imalo kreativan, jednostavno te natjera da u glavi složiš neku priču. Tako da smo jedan dan spontano krenule snimati. Nismo imale definiran plan, znam samo da je inspiracija bila kombinacija seoske žene i Monice Belluci u Maleni (ponajviše zbog crkvice u neposrednoj blizini)”, nastavila je.

ECIJA IVUŠIĆ PROMIJENILA JE BOJU KOSE: Svojim fanovima pohvalila se novom frizurom; ‘Sviđa vam se?’

https://www.instagram.com/p/CE6Z4exjXFq/

ECIJA IVUŠIĆ POČASTILA SERIJOM PROVOKATIVNIH FOTKI U BIKINIJU: ‘Nisam baš za brati krumpire, ali…’

“Sad kad gledam te slike, točno vidim priču i točno sam sve to ja. Hvala i njoj što me tako vidjela. Pa šta sam to ja? Tipična žena. A šta je žena? Ništa jednostavno u svakom slučaju. Žene su najkreativnije kad su najranjivije. Najljepše kad su tužne. Najautentičnije kad su slobodne. Žena je još puno toga što drugi ne vide ili ona ne želi da vide. Njena energija je vidljiva, čak opipljiva samo kad ona želi da bude. Njene supermoći su intuicija i ljubav. Moli Boga da te jednom spase. Žena i još puno više toga nego što ću sad nabrojati, ali nažalost, toliko lavora, koza, outfita i tački nije bilo”, zaključila je.

https://www.instagram.com/p/CE6ZPsMD1Hr/

https://www.instagram.com/p/CE1QxVSDkPE/