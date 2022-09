Ivana Banfić, Slavko Sobin, Lana Klingor Mihić i Sanja Doležal samo su neki od slavnih osoba koji su gradsku vrevu odlučili zamijeniti seoskom dokolicom, mirom i tišinom. Učinio je to još prije 12 godina i glumac Dušan Bućan, koji je za Story progovorio o svojoj odluci.

"Oduvijek me to interesiralo s obzirom na to da sam od malena paralelno bio na gradu i u selu, ali sam uvijek to odgađao u životu. Okidač je ustvari bio moj odlazak na Aljasku gdje sam proveo neko vrijeme u divljini, u surovim uvjetima. Kada sam se vratio, više ništa nije bilo isto", rekao je Bućan za Story.

Bućan je majčinu vikendicu u rodnom selu pretvorio u svom trajni dom.

"Djedovina je zapravo mamino nasljeđe, tamo je bila vikendica koju sam pretvorio u kuću za život", rekao je Bućan koji je nedavno uplovio i u bračnu luku sa Sarom Hdaghom, s kojom je dvije godine bio u vezi.

Sara je sestra Jasmine Hdaghe, jedne od naših najuspješnijih manekenki, koja godinama živi i radi u Los Angelesu. Sara se također bavi modelingom, no karijeru je odlučila graditi u Zagrebu. Ljubav prema putovanjima spojila ju je i s Du­šanom koji je na glasu kao veliki avanturist.