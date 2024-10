Dušan Bućan i njegova supruga čekaju prvo dijete: 'Imam želju poroditi svoju ženu'

Glumac Dušan Bućan (48) i njegova supruga, bivša manekenka Sara Hdagha, očekuju svoje prvo dijete. Iako su trudničke novosti dugo uspješno skrivali, sada, kako sami kažu, postaje teško sakriti sretnu vijest jer se Sarin trudnički trbuščić više ne može prikriti.

"Bit će curica i zvat će se Zoa. Tako nam se zove i kobila, ali nije dobila ime po njoj, bez brige. Lijepo nam je to, označava život i oko njega smo se složili odmah. Svi imamo svakakve želje, za početak sad imamo samo da bude zdrava, a ona nek' svoje želje sama ostvaruje", rekao je Dušan za 24sata, dodajući da je termin poroda sredinom studenoga.

Obitelj je oduševljena dolaskom prinove, a kako Sara tvrdi, trudnoća teče uredno, bez mučnina.

"Kiseli krastavci, salata i mandarine su me ulovili zadnjih mjesec dana. A Duškec ima medvjeđe živce, ne suprotstavlja se puno pa nam ide. Pomaže u svemu, doma, što god treba, kuhamo, zafrkavamo se i uživamo", poručila je Sara.

Sve je spremno

Njihov dom je već spreman za dolazak malene Zoe.

"Sve je u afričkom stilu, pa ima konja, rogova, svijet je oko nje, da mala bude putnica odmalena. Mala Bućanka odmah će na konja", kroz smijeh je izjavila Sara, dok je Dušan dodao: "Kao dijete Huna prvo će naučiti jahati, a onda hodati."

I dok se pripremaju za roditeljsku ulogu, Dušan ne skriva svoju želju: "Oduvijek imam želju poroditi svoju ženu, to mi je romantično. Kad sam to spomenuo doktorici, samo me blijedo pogledala, nije me doživjela ozbiljno."

