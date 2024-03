Tko bi rekao da svjetska glazbena zvijezda - Dua Lipa, nekada nije imala priliku nastupati u školskom zboru. Naime, s javnosti je podijelila trenutak iz svojih školskih dana.

"Učitelj glazbe je upitao: ‘Dobro, tko želi pjevati i okušati se u zboru?‘ Rekla sam: ‘Znaš što? Voljela bih to zapravo.‘ Pa sam odlučila stati ispred cijele škole, on je počeo svirati klavir i bila je to ludo visoka nota i ništa nije izašlo - samo zrak. Cijela škola se počela smijati", prenosi US Weekly riječi pjevačice.

"Više sreće drugi put", kazao joj je profesor.

Kasnije je ipak bila dio zbora, ali u "nižem rangu". Na sreću, taj neuspjeh je nije spriječio da se nastavi truditi i raditi na svojim snovima.

"Svake sam subote u Londonu išla na satove pjevanja u kazališnu školu i tamo mi je profesor pomogao da izgradim samopouzdanje", istaknula je Dua Lipa.

Iako je bio na glasu kao "najstrašniji profesor", pjevačica je rekla da je on prepoznao njezine talente i tjerao je da usavrši svoje vještine i postane zvijezda kakva je danas.

Stiže u Pulu

Podsjetimo, Dua je službeno najavila prvi dio europske turneje povodom nadolazećeg albuma “Radical Optimism”, koji izlazi 3. svibnja.

Turneju započinje 5. lipnja 2024. u Berlinu, a ova glazbena diva 9. lipnja stiže u pulsku Arenu.

