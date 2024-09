Dr. Tomica Bagatin za Net.hr: 'Jeftini preparati apliciraju se u iznajmljenim stanovima'

U posljednjih dvadeset godina, a posebice pojavom društvenih mreža, ljudi se sve više suočavaju s pritiscima da postignu određene standarde ljepote. Tretmani poput filera, botoksa i drugih estetskih zahvata postali su popularni, ne samo među slavnim osobama, već i među prosječnim ljudima koji žele popraviti svoj izgled i približiti se nametnutim idealima. Jedan od najpopularnijih tretmana u toj industriji su dermalni fileri, koji služe za popunjavanje bora, oblikovanje lica i vraćanje izgubljenog volumena kože. Međutim, kako potražnja za estetskim zahvatima neprestano raste, tako raste i broj proizvoda na tržištu koji ne zadovoljavaju potrebne sigurnosne standarde. U posljednje vrijeme svjedočimo zabrinjavajućem porastu korištenja neprovjerenih filera koji se često ilegalno plasiraju putem crnog tržišta. Ti proizvodi, koji nisu prošli stroge medicinske kontrole i odobrenja, nerijetko uzrokuju ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući infekcije, nekroze tkiva, pa čak i trajne deformacije. Kako bi se skrenula pažnja na ovu opasnost, razgovarali smo s iskusnim liječnikom Tomicom Bagatinom, specijalistom za estetsku i plastičnu kirurgiju, koji se u svojoj praksi sve češće susreće s pacijentima koji su koristili neprovjerene proizvode s katastrofalnim posljedicama.

Koliko su česti slučajevi pacijenata koji dolaze s komplikacijama zbog neprovjerenih filera?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nažalost, takvih pacijenata ima sve više. Takvi preparati su obično jeftini, nepoznati, apliciraju se u iznajmljenim stanovima ili kod nekog u stanu gdje je upitna sterilnost kao i iskustvo onoga koji te filere aplicira što može dovesti do problema. Danas i sami pacijenti na različite načine dolaze do dermalnih filera. Zbog toga mi kao liječnici imamo obvezu stalno educirati naše pacijente – dobro se raspitajte i provjerite kome se dajete u ruke prije odlaska na ikakav zahvat!

Koji su najčešći problemi s kojima se susrećete kod pacijenata koriste filere s crnog tržišta?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Često se zna dogoditi da zbog nestručne aplikacije dermalnih filera može doći do asimetrije, nastanka grudica ili drugih nepravilnosti. Također, dermalni fileri mogu i migrirati izvan željenog područja aplikacije. Korištenjem nekvalitetnih, neprovjerenih i nereguliranih dermalnih filera može dovesti do ozbiljnih infekcija koje često zahtijevaju liječenje ili pak do alergijskih reakcija jer ne znamo točno sastav dermalnih filera.

Koje vrste neprovjerenih filera su trenutno najraširenije na crnom tržištu?

Ne bih vam znao to reći jer mi u Poliklinici nikada nismo imali susret s neprovjerenim dermalnim filerima i radimo samo s onima koji imaju regulatorne provjere od strane FDA-a (Američke agencije za hranu i lijekove), EMA-e (Europske agencije za hranu i lijekove) i HALMED-a, poput Juvederma. Znam da su sve popularniji dermalni fileri koji se uvoze s kineskog tržišta te često imitiraju one registrirane, no zapravo su lažni.

Foto: Profimedia

Kako prepoznati neprovjereni filer u odnosu na onaj koji je prošao stroge medicinske kontrole?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imajte na umu da bilo koja Poliklinika ili druga estetska institucija koja nudi uslugu dermalnih filera, vam mora nakon aplikacije, dati točnu oznaku i broj dermalnog filera ili Botoxa koji vam je apliciran. To je vaše jamstvo da vam je aplicirano nešto što je provjereno i registrirano te da ako dođe do neke komplikacije, znate kome ćete se javiti i tko će rješavati taj problem.

Koliko je opasno ubrizgavanje neprovjerenih filera u usporedbi s certificiranim medicinskim proizvodima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gore smo već spomenuli koje su posljedice, one naravno mogu biti i rigoroznije. Ako i dođe do nekakve reakcije nakon aplikacije dermalnog filera, koja je doista stvarno rijetka, te ako je aplikacija napravljena od strane stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom i brojnim edukacijama, ako vam je apliciran registriran i provjeren dermalni filer – nemate razloga za brigu i u sigurnim ste rukama. Svaki takav problem se da riješiti.

Kakvi su dugoročni učinci korištenja filera s crnog tržišta na zdravlje pacijenata?

Iako možda nekim pacijentima ne dođe ni do kakve reakcije, dugoročno apliciranje filera s crnog tržišta sigurno ne može imati pozitivan ishod.

Postoje li preventivni koraci koje biste preporučili pacijentima kako bi se zaštitili od neprovjerenih proizvoda?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvo, idite kod provjerenih liječnika u provjerene Poliklinike, gdje rade stručnjaci s iskustvom, koriste dermalne filere i Botoxe koji su registrirani od strane HALMED-a, imaju reference i certifikate te znate što vam se aplicira pod kožu. Čim je neka ekstremno mala cijena dermalnih filera, budite sigurni da imate razloga posumnjati u to.

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo vam ispovijest poznate TV voditeljice kojoj je estetska kirurgija uništila život