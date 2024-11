Doznali smo što vam pripremaju kandidati Superstara: 'Stiže nešto što se od mene ne očekuje'

Nakon fantastičnog početka, druga epizoda 'Superstara' donosi još više uzbuđenja i natjecateljske energije. Kandidati koji će ove subote stati na pozornicu, odgovaraju na naša pitanja – zašto su baš oni zaslužili mjesto u top deset, i što publika može očekivati od njih? Svaki od njih ima svoju jedinstvenu priču, talent i želju da se pokaže pred cijelom Hrvatskom, a svi su već dokazali da imaju ono što je potrebno za velike stvari. Očekujte spektakularne nastupe, emotivne trenutke i, naravno, pravu glazbenu magiju!

Karla Miklaužić

Što vas izdvaja od drugih i zašto mislite da ste baš vi zaslužili top 10?

Mislim da se ne izdvajam previše jer je svaki kandidat poseban na svoj način, ali ako bih morala izdvojiti nešto, to bi bila improvizacija i igranje s glasom.

Što pripremate za iduću emisiju?

Za iduću emisiju pripremam nešto intimnije, sporije, opet povezano s ljubavi.

Foto: RTL Karla Miklaužić

Ema Bubić

Što vas izdvaja od drugih i zašto mislite da ste baš vi zaslužili top 10?

Mislim da me od drugih odvaja to što sam jako opuštena na pozornici, s obzirom na to da imam samo 15 godina i ovo mi je prvi put nastupiti na tako velikoj pozornici i pred tolikom publikom. Puno sam radila na svemu, na sebi, trudila se i izašla iz svoje komfor zone.

Što pripremate za iduću emisiju?

Za iduću emisiju pripremam nešto što je u mom stilu, u mom điru. Ova pjesma i nastup mi puno znače jer su posvećeni osobi kojoj nisam još spremna to otkriti, jer je to iznenađenje.

Foto: RTL Ema Bubić.

Nikola Batinović

Što vas izdvaja od drugih i zašto mislite da ste baš vi zaslužili top 10?

Mislim da se izdvajam po svom osmijehu i emocijama koje nosim, ali i po predanosti i posvećenosti koju ulažem. Svi su zaista divni, no svi nose različitu energiju i to ljudi osjete. Nekome se svidi jedna, nekome druga energija i to je sasvim u redu.

Što pripremate za iduću emisiju?

Za iduću emisiju pripremam nešto što mnogi od mene ne očekuju. Uvijek sam bio predstavljen u manirima narodne glazbe, ali ovaj put želim izići iz tih okvira i predstaviti se široj publici. To je sve što ću reći kako ne bih sve otkrio.

Foto: RTL Nikola Batinović

Marko Stanković

Što vas izdvaja od drugih i zašto mislite da ste baš vi zaslužili top 10?

Izdvaja me to što sam najstariji i najduže u ovom poslu, pa imam najviše kilometara u nogama. Mislim da zbog toga nosim najveću odgovornost i osjećam očinski instinkt prema mlađim kandidatima, da im pomognem da se oslobode stresa. Što se tiče toga zašto baš zaslužujem biti u top 10, mislim da imam veliku glazbenu knjižnicu u srcu i da se snalazim u različitim žanrovima. Dajem sve od sebe svaki put kada sam na pozornici i živim svaki trenutak 100%, jer ne znam koji će biti posljednji.

Što pripremate za iduću emisiju?

Pripremam najjače i najbolje!

Foto: RTL Marko Stanković

Benjamin Hasanić

Što vas izdvaja od drugih i zašto mislite da ste baš vi zaslužili top 10?

Ono što naročito cijenim i što volim dijeliti s drugima je emocija. Smatram da su emocije moj adut, a način na koji donosim pjesme prepoznaju i drugi. Moja prepoznatljiva izvedba, moja boja glasa su ono u čemu se sada najbolje osjećam, a svaku pjesmu donosim na drugačiji način, pa publika voli to čuti i slušati moj način interpretacije pjesama.

Što pripremate za iduću emisiju?

Smatram da smo svi zaslužili biti u top 10, iako ono što drugi prepoznaju i zbog čega su mi dali glas, jest upravo ta emocija, lijepo dinamičko nijansiranje, fraziranje, specifični ukrasi s bosanskim melosom. Volim aranžirati pjesme, prilagoditi ih sebi, uživati u njima, a kada uživam, uvjeren sam da i drugi uživaju. Svaka izvedba može biti plodonosna ako je mi osjetimo i jednako dijelimo s drugima, i drago mi je da to slušaoci prepoznaju i glasaju.