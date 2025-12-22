FREEMAIL
WOW, PRELIJEPO /

Kuća puna naroda najveća je nagrada: Doris Pinčić oduševila prizorima s obiteljskog okupljanja


Foto: Luka Antunac/pixsell

Na seriji fotografija vidi se raskošan stol prepun raznovrsnih delicija, očito pripremljenih s mnogo ljubavi

22.12.2025.
8:40
Hot.hr
Luka Antunac/pixsell
Poznata hrvatska influencerica Doris Pinčić Guberović (37), ponovno je raznježila svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši intiman uvid u svoju blagdansku atmosferu. U objavi koja odiše toplinom i zajedništvom, Doris je pokazala što joj uistinu predstavlja najveću sreću, a to nisu poslovni uspjesi, već trenuci provedeni s najdražima uz bogatu trpezu.

Na seriji fotografija koje možete vidjeti ovdje, vidi se raskošan stol prepun raznovrsnih delicija, očito pripremljenih s mnogo ljubavi.


Foto: Luka Antunac/pixsell

Od domaćih pogača i slanih pita, preko francuske salate, nareska i sireva, pa sve do slastica poput tiramisua, sve je ukazivalo na veliku gozbu za obitelj i prijatelje.

Kuća puna naroda

U pozadini se nazire i pšenica, neizostavan simbol božićnog razdoblja, dok svijeće i prigodni ukrasi dodatno doprinose toplom, svečanom ugođaju. Posebno dirljiv trenutak zabilježen je na jednoj od fotografija na kojoj se vidi maleno dijete kako veselo pleše pokraj stola, savršeno utjelovljujući radost okupljanja.

Uz fotografije, Doris je napisala i kratku, ali snažnu poruku koja je sažela cijeli prizor: "Nek mi bude nagrada kuća puna naroda". Time je jasno dala do znanja da su joj trenuci provedeni s bližnjima najvrjedniji dar.

Njezini pratitelji odmah su reagirali s oduševljenjem, ostavljajući komentare podrške poput "Svaka čast" i brojna srca, prepoznavši iskrenost i ljubav uloženu u pripremu.

 

 

Doris PinčićBlagdanska Trpeza
WOW, PRELIJEPO /
