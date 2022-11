Voditeljica Doris Pinčić je u jutrošnjoj emisiji "Dobro jutro Hrvatska" doživjela modni gaf. Naime, na sebi je imala sive hlače i vestu s dolčevitom te cipele na visoku petu u boji kože. No, zbog preuskih hlača pažnja je bila usmjerena na njezino intimno područje jer joj se ocrtao takozvani "camel toe".

Izvor: HRT/Screenshot Izvor: HRT/Screenshot

Doris svojim izdanjima ćesto izaziva veliku pažnju javnosti. Gledatelji su nedavno primjetili da voditeljica na lijevoj ruci nosi prsten, pa je sve zanimalo da li se udala.

"Nisam se udala", kratko je odgovorila na upit novinarima Storyja.

Podsjetimo, Doris je, nakon kraha braka s pjevačem Borisom Rogoznicom (s kojim ima sina i kćer), trenutno u vezi s Daruvarčaninom Davorom Guberovićem. Zajedno su se po prvi put pojavili u zagrebačkom kazalištu Vidra na premijeri predstave "Čudo" u produkciji kazališta Moruzgva. Da je par u vezi, saznalao se u ožuku ove godine. Tada je Doris objavila da s novim partnerom popela na Kilimanjaro.

"Kao i obično najbolje i najveće ideje događaju se spontano, kad si dovoljno hrabar i otvoren za sve što život može ponuditi..a uvijek može. Spontani razgovor početkom siječnja s Davorom Guberovićem i moje brzo da, dovelo nas je do Hrvoja Rupčića, čovjeka s iskustvom penjanja na velike vrhove koji nas je povezao s Vlatkom Kalapošem. To je bila prava adresa. Nakon toga prepustili smo se u Vlatkove sigurne ruke koji nas je uputio na prava mjesta, do pravog vodiča i pomogao da sve realiziramo", istaknula je voditeljica.