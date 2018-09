DORIAN IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ POSVETIO DIRLJIVU OBJAVU PREMINULOM BRATU: ‘Sve bih dao da smo skupa…’

View this post on Instagram

I nebo ponekad zaplace za onima koji su otisli prerano,kako nebi covjek . Bez ozbira sto neka srca ne kucaju vise, mi koji smo ostali vjecno cemo ih voljeti i cuvati kao najdrazu uspomenu zivota svoga. Uvijek si bio i biti ces moj uzor, moj ponos, moj stariji brat. Nazalost nema te vec 4mjeseca danas bi napunio 27 godina, sve bi dao da smo skupa ali eto nazalost nisi samnom gore si na boljem mjestu i andele moj cuvaj me i cuvaj se . Volim te najvise na svijetu i zelim ti najsretniji rodendan! Pocivaj u miru Kiki 💙