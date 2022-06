Pjevačica Domenica Žuvela (29) na Instagram storyju objavila je niz fotki s plaže i pokazala je kako uživa u društvu trudne Hane Huljić (31).

Gozba na plaži

"Ljubav", napisala je pjevačica uz fotografiju na kojoj pozira s Hanom Huljić i prijateljicama. Djevojke su na sebi imale bikinije veselih boja i vidjelo se da guštaju u pikniku i dobroj hrani.

Domenica je kasnije objavila i fotografije ručka koji su djevojke ponijele na plažu, sve je bilo servirano na crveno-bijelom stolnjaku i sudeći po gozbi, vjerujemo da su uživale.

Podsjetimo, Domenica Žuvela u veljači ove godine bila je vjenčana kuma Hani Huljić, kada se glazbenica iz poznate obitelji udala za Petra Grašu. Par će uskoro dobiti i dijete, a kako su ranije otkrili, radi se o djevojčici kojoj namjeravaju dati ime Alba.

"Nismo još kupili sve što je potrebno za dijete, imamo još vremena, imamo stvari od njegove sestre, ne treba ni pretrpavati", rekla je Hana za RTL.hr, koja nije sigurna je li dobila koji kilogram viška, no kako to još stigne "nadoknaditi". Uz to, Hana priznaje da "previše" gugla dok čeka porod.