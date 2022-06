Danijela Dvornik postala je prava influencerica koja svakodnevno oduševljava svojih 106 tisuća pratitelja na Instagramu. Ovaj se put zgodna Danijela pohvalila izdanjem u bikiniju.

'Danas samo ležim'

Uživanciju u suncu i moru, Danijela je pokazala s dvije fotografije na kojima pozira u crvenom dvodijelnom bikiniju, a otkrila je i tetovažu.

"Danas samo ležim. Takav mi je dan", napisala je Danijela i izbacila popriličan dekolte. Nedavno je objavila i fotografiju na kojoj se bolje vidi njezina tetovaža koja se proteže od bedre do trbuha.

Inače, Danijela već duže vrijeme živi na otoku Braču gdje ima kuću, a nekoliko se puta na Instagramu pohvalila da svugdje putuje biciklom pa tako i do teretane u kojoj provodi većinu vremena.

Danijela je jednom prilikom istaknula kako joj je fizička aktivnost vrlo bitna, a posebno zato jer joj je put do teretane krcat prelijepom prirodom.

"Jedna od stvari koja me raduje, a raduje me mnogo stvari, je trening. Bit ću dosadna kao i uvijek i nikad neću prestati govoriti koliko mi to znači i koliko mi to unaprjeđuje život. Želim vas poticati da mijenjate svoj život nabolje jer fizička aktivnost daje jednu drugu osobinu životu. Moj proces mijenjanja života započeo je upravo mijenjanjem sebe. Kompletni 'mindset' se pročistio i dobila sam sliku onoga sto želim i kako vidim svoj život. Čitajte, inspirirajte se, radite na sebi svakodnevno i krenite polako, ali ustrajno. Družite se s prirodom, ona daje mnoge odgovore", napisala je Danijela na Instagramu putem kojeg redovito daje zanimljive savjete.