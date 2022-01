"Jugo će, kažu, oni što vide" davno su pjevali Giuliano i Marijan Ban. Jugo se javlja i u mnogim književnim djelima kao faktor koji redovno djeluje na duševno stanje čovjeka. Primjerice, Dubrovčanin Lujo Đurašević, liječnik, diplomat, kozmograf, profesor na sveučilištu u Bologni - u desetom poglavlju rasprave "Kozmografski komentari" pod naslovom "Vjetrovi" preveo je na latinski riječ jugo kao "molestus" koja znači tegotan, dosadan i mučan. Odlučili smo saznati je li južina tegotna, dosadna i mučna i za naše domaće glazbenike i glumce.

Antonija Šola, Vinko Ćemeraš, Pava, Vincent Šepić, Barbara Suhodolčan, Matej Mudrovčić, Tomislav Marić i Dunja Šaran otkrili su nam kako se nose s južinom.

Glazbenica Antonija Šola ima pravi recept za borbu protiv južine: "Na mene ne utječe previše, prilagodim se, ako je potrebno uzmem dan samo za sebe za šetnju, vježbanje, čitam dobru knjigu i sve lagano, pa nastavim za par dana. Stvaranje ima neki svoj ritam koji pratim intuitivno. Nema toga što fini čaj ili kava ne mogu popraviti", komentirala je uz smijeh.

Mladi hercegovački glazbenici i, donedavno, kolege u bendu Talvi Tuuli, Vinko Ćemeraš i Pava, južinu podnose svatko na svoj način. Dok Pava u južini vidi samo lijepe kovrče, Vinku je bitno da se negdje gore "bilo što događa"

"Prvo što mi pada na pamet jest da je ne podnosim. Ako se ne varam, negdje sam pročitala da se u Dubrovačkoj Republici nisu smjele donositi odluke u vijećnici kad je južina i iskreno to ima savršenog smisla. Ako ima netko na koga južina ne utječe tako da mu se ne da živjeti i da bi samo ležao u krevetu, ljubomorna sam. Jedina dobra stvar koju južina nosi sa sobom, pa se pokušavam koncetrirati na nju, jest da mi se kosa fino ukovrča od vlage u zraku", priznala nam je Pava.

Pobjednik treće sezone The Voicea, Vinko Ćemeraš kaže kako mu nikakav vjetar ne smeta: "Draža mi je bura od južine, istina, ali samo jer je zdravija. Bolje i južina nego da se ništa ne događa".

Južina poseban problem pravi Dalmatincima, a to nam je potvrdio i Vincent Šepić, mladi glazbenik i frontmen splitskog Zo benda.

"Da kažem da je južina u Dalmaciji fenomen, ne otkrivam toplu vodu. Nekim čudom se sve žive kronične tegobe baš tad javljaju, pogotovo one o radišnosti. Što se mene tiče, podnosim ju jako dobro kao i svako vrijeme, samo bitnije je pitanje kako mene drugi podnose po južini", rekao je Vincent.

Za poznatu hrvatsku opernu pjevačicu Barbaru Suhodolčan južina ne predstavlja veliki problem.

"Ja sam inače ljetni tip, volim vrućine, more i sunce. Zima mi je lijepa samo kad je vani snijeg, tako da me ova južina baš razveselila. Nisam meteoropat, pa me nije umorila, ni oneraspoložila, upravo suprotno, odmah sam otišla u šumu sa psom, na svjež zrak, da iskoristimo ovaj "topli" dan", priznala nam je Barbara.

Natjecatelj prošlogodišnje Dore, Tomislav Marić - ToMa, i bivši voditelj Z1 televizije također nema nekih velikih problema s južinom: "Nemam nikakvih fizičkih tegoba, kao što ljudi znaju imati. Mene to više okrene na fjaku. Spava mi se, ništa mi se ne radi i jednostavno dan bude za ležanje - kao što će biti i ovaj danas".

S ToMom se baš i ne slaže njegov kolega, glazbenik Matej Mudrovčić - Mudri: "Pjevam pjesmu 'Jugo'! Šalim se, ma tu nema borbe, južina i ja prijatelja dva, dapače, volim dozu sjete koju donese. Onda najšešće ostanem kući i uhvatim se gitare i bilježnice..Ili pak skroz kontra, zovem ekipu da nešto popijemo/zasviramo, ako je dobra ekipa nema tog vjetra koji će odnijeti dobru atmosferu", govori nam kroz smijeh.

Navala topline i sunca godi i vinkovačkoj glumici Dunji Šaran: "Umjetnici promatraju svijet svojim očima. Možda je to odgovor. Moram priznati da sam uglavnom iznimka u društvu kad je u pitanju južina. Dok se većina mojih poznanika hvata za glavu, ja se za južine osjećam nekako revitalizirano. Godi mi ta navala topline i sunca i najčešće ju provedem negdje na otvorenom, naravno ako mi to raspored dozvoljava".