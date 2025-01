Đoković o kontroverzama: 'Bili su protiv mene, nije imalo veze s cjepivom'

Novak Đoković je u najnovijem intervjuu za časopis GQ, objavljenom netom pred Grand Slam turnir, ispričao o australijskoj kontroverzi. Otkrio je da je 2022. bio otrovan metalima dok je čekao deportaciju uoči Austalian Opena. Srpskog tenisača Novaka Đokovića na Australian Openu (12.-26. siječnja) očekuje 133. tenisač svijeta Indijac Nishesh Basavareddy.

"Imao sam zdravstvenih problema. I shvatio sam da sam u tom hotelu u Melbourneu bio hranjen hranom koja me otrovala, otkrio sam vrlo visoku razinu teškog metala u krvi. Imao sam vrlo visoku razinu žive i olova u krvotoku" , rekao je Đoković za magazin GQ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mora biti od toga, nema drugog objašnjenja", istaknuo je dok glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova u Australiji nije htio komentirati te optužbe za GQ.

Osim što vjeruje da su ga otrovali, dodao je da je bio drugačije tretiran nego ostali tenisači. "Puno sportaša koji su bili u karanteni 40 dana prije također su bili zatvoreni u svojim sobama, ali razlika je u tome što očito nisu bili u nekoj vrsti zatvorske sobe, dok ja jesam."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatra da je to i bio razlog zašto su ga deportirali iz Australije. "To su na kraju rekla i tri savezna suca koji nisu htjeli preispitivati odluke ministra imigracija. Sve je to politika. Političari me nisu mogli podnijeti da sam tamo" govori Novak i nadodaje da to nije imalo nikakve veze s cjepivom i koronavirusom.

'Bio sam tretiran drugačije od ostalih tenisača'

Dok je boravio u pritvorskom hotelu, prisjeća se: "Dobio sam papir s popisom od stotinjak stvari, poput četkice za zube, paste, vode, hrane i drugih potrepština. Morao sam birati i označiti određene stavke, pri čemu je svaka nosila određeni broj bodova. Ukupno sam imao pravo na 60 bodova. Pažljivo sam izabrao, sakupio točno 59 ili 60 bodova i predao im papir. No, dvadeset minuta kasnije vraćaju se i kažu: ‘Pogriješili smo, nemate 60 bodova, već samo 30. "Pomislio sam da se netko šali", rekao je.

Tretirali su ga poput bjegunca

"Kad sam dobio slučaj, bio sam slobodan iako teško da se to može nazvati slobodom. Bio sam u iznajmljenoj kući i pratila me policija gdje god sam išao, a helikopter mi je lebdio oko središnjeg terena gdje sam trenirao. Nije mi bio dopušten pristup svlačionici, glavnoj svlačionici. Pa su morali pronaći alternativnu svlačionicu da se presvučem i istuširam te me izbace s terena. Tako da sam tamo bio poput bjegunca."

Istaknuo je da nije namjeravao da javnost sazna je li cijepljen ili nije. Nije se pokušavao ušuljati ili prekršiti pravila, kaže. To je najveća zabluda u cijeloj priči. Đoković naglašava kako većina ljudi i dalje pogrešno vjeruje da je deportiran isključivo zbog necijepljenja."Ljudi misle da sam deportiran jer se nisam cijepio i da sam pokušao na silu ući u Australiju. To je potpuno netočno," rekao je Đoković, dodajući kako su okolnosti njegove dozvole bile u skladu s pravilima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj stav je danas potpuno isti kao i prije nekoliko godina", kaže. "Nisam za cjepivo, ali nisam ni protiv cijepljenja. Ja sam za slobodu izbora onoga što je dobro za vas i vaše tijelo. Dakle, kada mi netko oduzme pravo da biram što bih trebao uzeti za svoje tijelo, mislim da to nije ispravno."

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Novak Đoković nije Srbin, ni Hrvat ni Crnogorac, nego....

Tekst se nastavlja ispod oglasa