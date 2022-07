VATRENO HVATANJE NA BRODIĆU / Paparazzi ih spazili, a oni 'udri još jače': Dok Victoria i David Beckham uživaju u Hrvatskoj, evo što radi njihov popularni sin

Brooklyn Beckham (23) i Nicola Peltz još su uvijek na medenom mjesecu, to novim fotkama s odmora u St Tropezu. Par se grlio i strastveno ljubio dok su s grupom prijatelja napuštali otmjeni restoran, Club 55. Nicola je nosila bijele štikle i kratku, ljetnu haljinicu, a iz ruku nije ispuštala veliku torbu. Brooklyn je također odabrao potpuno bijelu kombinaciju za izlazak, nosio je majicu kratkih rukava i odgovarajuće hlače uz par kremastih sandala. Naime, paparazzi su par uhvatili u izmjenjivanju nježnosti, kada su ugledali fotografe, Nicola i Brooklyn još su više prionuli na posao. Podsjetimo, par se nedavno vjenčao na raskošnoj svadbenoj ceremoniji, nakon više od dvije godine veze. Međutim, kasnije je došlo do zahlađenja njihovog odnosa jer se navodno nisu najbolje slagali, no ove fotke ipak govore drukčije...