Dok drugi slave Badnjak po snijegu, Zlatan Ibrahimović uživa na plaži u Dubaiju

Zlatan Ibrahimović (42), legendarni švedski nogometaš, iako je zaključio igračku karijeru, i dalje oduševljava svojom impresivnom fizičkom spremom. Trenutačno odmara u Dubaiju, a ni ondje ne propušta priliku pokazati da je u vrhunskoj formi.

Freestyle trikovi i spektakularni pokreti

Na snimci koju je objavio na društvenim mrežama, Ibrahimović izvodi freestyle trikove na plaži ispred luksuznog hotela Burj Al Arab. Bos, u sportskim hlačicama, žonglira loptom, radi sklekove i izvodi spektakularne škarice, podižući oblak pijeska iznad sebe. Uz video je napisao: "Snaga ne vrijedi ništa bez Zlatana."

Ovo nije prvi put da legendarni napadač impresionira pratitelje. Nedavno je podijelio snimku treninga snage, izvodeći vježbe s tegovima od 105 do 120 kilograma, pokazujući da godine za njega doista nisu prepreka, a "mirovina" ne znači opuštanje.

Život nakon nogometa

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ibrahimović je karijeru zaključio prije dvije i pol godine u dresu Milana, a tijekom blistave karijere igrao je i za Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, PSG, Manchester United te LA Galaxy u MLS-u. Nakon nogometa kratko je radio u upravi Milana i danas je suvlasnik švedskog kluba Hammarby.

POGLEDAJTE VIDEO:Od 245 ekipa zimske službe nijedna nije na Sljemenu, Zagrepčani umalo zaglavili u snijegu