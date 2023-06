Na ranom jutarnjem letu iz Los Angelesa za New York upoznala je ljubav svog života. "Poletjeli smo u 6.30 ujutro, a ispred mene je u avionu sjedio muškarac za kojeg sam odmah shvatila da je pravi za mene. Najednom su me preplavili osjećaji, a vibracije su bile tako snažne da ih je i on osjetio i okrenuo se. Bila je to ljubav na prvi pogled za oboje", ispričala je poslije. " Glumica i slikar vjenčali su se u Londonu, u lipnju 2013., samo nekoliko mjeseci nakon fatalnog susreta u avionu, a Marco je uzeo i njeno prezime. "Odgovarala sam ga od toga. Što će reći tvoji prijatelji? Mislit će da si mekušac, govorila sam mu, a on mi je rekao da ga nije briga za društvene običaje i još manje što će drugi misliti o tome. I tako je i bilo. Ja sam svome prezimenu dodala njegovo, a on svome moje, pa smo sada oboje Perego Saldaña", objasnila je glumica. S njim je 2014. dobila blizance Cya i Bowieja, a dvije godine kasnije Zena.