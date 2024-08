DJ hrvatskih korijena u središtu masakra u Njemačkoj: 'Do mene je došao zaštitar i zamolio me da nastavim'

U petak navečer, u Solingenu, tijekom proslave 650 godina postojanja grada, došlo je do tragičnog incidenta na sajmenom trgu Fronhof, gdje su okupljeni uživali u nastupima glazbenih bendova. Muškarac je iznenada nasrnuo na prolaznike, ubio tri osobe, teško ozlijedio nekoliko osoba, od kojih su neki u kritičnom stanju.

Policija je brzo reagirala, mobilizirala specijalne jedinice i postavila barikade oko grada, dok su građani pozvani na dodatni oprez. Istraga je u tijeku, a policija intenzivno prikuplja informacije od svjedoka. Njemački mediji izvještavaju kako vlasti ovaj čin tretiraju kao teroristički napad, budući da nema dokaza da su žrtve bile ciljano odabrane.

Jedan od svjedoka događaja bio je i poznati DJ Topic, pravim imenom Tobias Topić, njemački DJ hrvatskih korijena, koji je te večeri nastupao na festivalu. Na društvenim mrežama podijelio je svoje potresno iskustvo.

"Puštao sam glazbu na festivalu u svojem rodnom gradu Solingenu. Za vrijeme mojeg DJ seta do mene je došao član osiguranja i zamolio me da nastavim puštati glazbu kako ne bi došlo do potpune panike, već je bilo mrtvih ljudi. Nastavio sam svirati, iako je bilo nevjerojatno teško. Nakon desetak minuta glazba je stala i ljudima su rekli što se dogodilo. Još ne mogu vjerovati. Sakrili smo se u jednu trgovinu nakon toga. Što se događa s ovim svijetom?", napisao je.

Uhićen petnaestogodišnjak

Prema informacijama koje prenosi Bild, do napada je došlo oko 21:30, a počinitelj je izbo prolaznike ispred bine dok je bend svirao. BBC javlja kako je njemačka policija uhitila 15-godišnjaka povezanog s incidentom, no nije riječ o napadaču, već o osobi koja je, prema tvrdnjama, imala saznanja o planiranom napadu, ali to nije prijavila.

Viši javni tužitelj Markus Caspers otkrio je da su dvojica svjedoka neposredno prije napada čula razgovor uhićenog s još jednom osobom, za koju se još uvijek ne zna je li riječ o osobi koja je počinila ovaj strašan čin.

