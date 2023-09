Modna dizajnerica Clare Waight Keller stoji iza Givenchyjeve haljine dugih rukava koju je vojvotkinja od Sussexa nosila za udaju za princa Harryja u svibnju 2018. Ona je sada otkrila nove detalje o vjenčanici - koji je to plavi detalj Meghan Markle nosila te kako je kralj Charles bio oduševljen njezinim veom.

Waight Keller bila je prva žena umjetnički direktor Givenchyja kada je oživjela Meghaninu viziju i ispričala za Vanity Fair gdje je potajno sašila plavu tkaninu s haljine koju je buduća vojvotkinja nosila na prvom spoju s Harryjem.

“Mi smo ga zapravo ušili u rub vjenčanice, tako da je ona jedina znala da je tu. Bio je to mali plavi gingham detalj. Bila je to savršena osobna uspomena koja je bila potajno skrivena u haljini", rekla je britanska dizajnerica.

Meghan je otkrila neke detalje u dokumentarcu "Queen of the world" iz 2018. godine.

"Ovdje negdje postoji komad plave tkanine koji je prošiven iznutra - to je bilo moje nešto plavo", rekla je dok je pregledavala haljinu prvi put od dana svog kraljevskog vjenčanja. "To je tkanina od haljine koju sam nosila na našem prvom spoju."

U razgovoru za Vanity Fair, Waight Keller je rekla da je Meghan i Harryju puno značilo to što je njezin veo imao ručno izvezene cvjetne ukrase koji predstavljaju svaku od 53 zemlje Commonwealtha.

"Meghan se osjećala kao da sa sobom donosi element svake od tih zemalja. Tako da je njezina nova uloga - i taj most do nove uloge - bila uhvaćena u ono što je nosila", rekla je. "Za nas oboje, osjećali smo da je to stvarno prekrasan potpis, i mislim da je čak i princ Harry bio oduševljen idejom da smo stvarno pokušali uhvatiti nešto za svakoga u toj službi."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Prince Harry i Meghan Markle 2018.

Prema Waight Keller (koja je napustila Givenchy 2020.), Charles je također bio dirnut time.

"Kralj Charles je bio oduševljen haljinom i vezom i pitao me o tome dok smo čekali na vjenčanje", rekla je za Vanity Fair o njihovom razgovoru iza kulisa. "Bio je stvarno jako zainteresiran, zapravo, za sve različite motive i prikaze cvijeća."

Harryjev otac otpratio je Meghan do oltara kada njezin otac, Thomas Markle, nije mogao doći na vjenčanje. Mlada je započela svoju šetnju oltarom u St. George's Chapel u dvorcu Windsor solo, prije susreta s Charlesom (koji je tada bio princ od Walesa) na pola puta do oltara. Njih su dvoje bili nasmijani dok su ostatak puta hodali zajedno.

Dok je Charles pozdravljao sina, Harry se nasmiješio i rekao: "Hvala ti, tata."

Waight Keller je rekla da je Meghan "uvijek voljela" Audrey Hepburn (koja je bila izvorna muza Huberta de Givenchyja), kao i lakoću vjenčanog stila Carolyn Bessette-Kennedy.

Waight Keller je uskladila i haljine za djeveruše koje su nosile princeza Charlotte i ostali mališani kako bi stvorio koheziju s Meghaninom haljinom.

"Dakle, bile su stvarno moderne i čiste, ali i nešto u čemu su se mogle kretati", rekla je za Vanity Fair, podijelivši da su haljine djeveruša imale džepove.

Nekoliko mjeseci kasnije, vojvotkinja od Sussexa iznenađujuće se pojavila na dodjeli British Fashion Awards u Londonu kako bi Waight Keller dodijelila nagradu za britanskog dizajnera ženske odjeće godine. Meghan je tada bila trudna s princem Archiejem, a dvije su se žene slatko zagrlile na pozornici, piše People.

Prihvaćajući tu čast, dizajnerica je zahvalila vojvotkinji što joj je povjerila narudžbu koja joj je promijenila život.

"Upoznala sam Meghan na tako osobnoj razini", rekla je tada Waight Keller. “Povjeriti ti nekoga takvoga u nevjerojatnom trenutku svog života je nešto što je jednostavno najnevjerojatna čast. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti jer je to bio najljepši trenutak u mom životu.”