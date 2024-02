Pop ikona Celine Dion izašla je na binu dodjele nagrada Grammy. Pjevačica se rijetko pojavljuje u javnosti otkako joj je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe.

55-godišnja pop ikona dodijelila je posljednju nagradu večeri. Dion je krasila pozornicu Crypto.com Arene u Los Angelesu kako bi predstavila album godine — nagradu koju je prvi put osvojila prije 27 godina, piše People.com.

Peterostruka dobitnica Grammyja, kojoj je 2022. godine dijagnosticiran rijedak i neizlječiv neurološki poremećaj sindrom ukočene osobe (SPS), dočekana je ovacijama publike prepune zvijezda.

Uručila nagradu Taylor Swift

"Hvala vam svima, uzvraćam vam ljubav. Kad kažem da sam sretna što sam ovdje, zaista to mislim od srca", rekla je. Prije objave nominiranih, Dion je okupljenima rekao da "nikada ne uzimaju zdravo za gotovo" radost koju glazba donosi. Nagradu je tada dobila Taylor Swift.

Celine Dion je desetljećima bila miljenica Akademije za snimanje. Kanadska zvijezda je peterostruka dobitnica Grammyja - kući je odnijela svoj prvi gramofon 1992. Nominirana je bila ukupno 16 puta.

Njezino pojavljivanje na dodjeli nagrada dovelo je do njenog pojavljivanja u javnosti po prvi put otkako je prisustvovala hokejaškoj utakmici u Las Vegasu između Vegas Golden Knightsa i Montreal Canadiensa prošle godine u studenom. Sportski događaj označio je njezin prvi javni nastup nakon tri i pol godine.

Iako je to bila rijetkost za glazbenu legendu, iskoristila je priliku za nastup.

Otkrila što je sve prošla zbog rijetke bolesti

Pjevačica pjesme "My Heart Will Go On" prvi je put otkrila obožavateljima da boluje od rijetke neurološke bolesti koja može uzrokovati iscrpljujuće grčeve mišića krajem 2022. Tada je podijelila kroz što je prolazila u dirljivom videu objavljenom na Instagram krajem 2022. u kojem je objasnila stanje i da to znači da će morati odgoditi datume svoje turneje.

Prema Stiff Person Syndrome Foundationu, stanje utječe na središnji živčani sustav, posebno na mozak i leđnu moždinu. "Pacijenti mogu biti invalidi, vezani za invalidska kolica ili krevet, nesposobni raditi i brinuti se sami za sebe", kažu, dodajući da neurološka bolest s autoimunim značajkama može uključivati simptome poput "hiperrigidnosti, iscrpljujuće boli, kronične tjeskobe," i grčevi mišića "tako jaki da mogu iščašiti zglobove, pa čak i slomiti kosti."

Radi na dokumentarcu

Budući da je pjevačica u svibnju 2023. morala donijeti tešku odluku da otkaže datume turneje u dogledno vrijeme, otkrila je da će s obožavateljima podijeliti intimni dokumentarac o svojim nedavnim izazovima. Projekt pod nazivom I Am: Céline Dion režirati će dokumentaristkinja Irene Taylor, nominirana za Oscara, a bit će objavljen na Amazon Prime Video kasnije ove godine.

U rujnu je sestra superzvijezde Claudette podijelila novosti o sestrinu zdravlju u intervjuu za Hello! Kanada. “Čini sve da se oporavi”, rekla je za novine. "Ona je snažna žena."