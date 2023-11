Aleksandra Prijović, popularna srpska pjevačica, privukla je pažnju mnogih svojim talentom i uspjehom na natjecanju Zvezda Granda, a Saša Popović, koji je ujedno njegov direktor i producent, podijelio je svoje razmišljanje o procesu selekcije natjecatelja te tajne njihova uspjeha, piše Blic.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Saša Popović

"Kada ih prvo čujem na audiciji kako pjevaju, mi to snimimo, a ja dođem kući i otvorim laptop gdje ih slušam, određujem ovaj može, ovaj je bolji, ovaj zanimljiviji i tako dalje. I onda, kada se pojave u prvom krugu, oni pjevaju otprilike kako su pjevali na audiciji, čak i nešto lošije zbog treme. Znate, veliki studio, velika scenografija, njih osmero u žiriju, vi kad se pojavite, naravno da to nije jednostavna stvar. Onda u tim prvim emisijama radimo varijantu da svaki od natjecatelja dobije svog mentora. Već tamo u drugom krugu, trećem, četvrtom krugu, to je takav napredak. Pa naravno znate što, kad jedan od mentora, nije važno tko, Snežana, Ceca, Bosanac, Marija i tako dalje, Bekuta, uzmu ih pod svoje i kad odrade s njima nekoliko sati i pokažu im kako treba pjevati, kako se ponašati, to je potpuno druga priča. I naravno, iz emisije u emisiju postaju sve bolji i kvalitetniji, precizniji, i mislim da i gledatelji to mogu prepoznati", objašnjava Saša Popović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada poznata glazbenica, jedna je od tadašnjih natjecateljica koja je ostavila dubok dojam na gledatelje i žiri, a Saša Popović sjeća se njezinog dolaska na audiciju 2011. godine u Subotici.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

"Ona je prvi put došla na audiciju 2011. godine u Suboticu. Imala je imala 15 godina, i ja sam je primio na casting, to je bila još ona varijanta kada je bilo ukupno 40-50 natjecatelja, i ona je prošla nekoliko emisija, nekoliko krugova, mislim da je prošla čak nekih četiri, pet emisija. Tada nije bio žiri koji je odlučivao, već je svake subote bio drugi žiri. I u jednom trenutku su isključivo glasali gledatelji i ona je ispala. Ona se toliko razočarala. Ništa. I sad dolazi sljedeće godine, ja sam na castingu primio 18 djevojaka i trebale su još dvije, i onda sam uzeo one koje su bile u baražu iz prethodne godine, one koje su dobile najviše glasova, i još te dvije djevojke smo dodali za tu sezonu. I tajnica zove Aleksandru, a ona je bila u Belom Manastiru, i kaže da ne želi sudjelovati jer je već ispala, jednostavno narod nije glasao za nju. I neće, a ja sam onda uzeo slušalicu i rekao: Poslušaj, Aleksandra, ovo ti je posljednja šansa, dođi pa što bude, prođeš, prođeš. I te godine je prošla ona i Andreana Čekić i onda u toj sezoni 2012.-2013. je bila fantastična," otkrio je Popović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Aleksandra Prijović je kasnije izgradila značajnu karijeru u glazbenoj industriji, a Saša Popović ističe da njeni uspjesi podsjećaju na uspjeh Lepe Brene i njenog albuma "Slatki greh" iz 1983. godine.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Foto: Antonio Ahel/ATAImages

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prijović za RTL Danas: 'Lepa Brena mi je kao majka, a Rozga mi je čestitala na novom uspjehu'