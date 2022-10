Bosanskohercegovačkog pjevača Fuada Backovića (39), koji je našoj javnosti poznatiji kao Deen, skoro svi se sjećaju po njegovom nastupu na Euroviziji u Istanbulu s pjesmom "In the disco". Na Euroviziji je još jednom nastupao i to 2016. godine. Tada je s pjevačicom Dalal Midhat-Talakić, violončelisticom Anom Rucner i reperom Jalom Bratom otpjevao pjesmu "Ljubav je", a sudjelovao je i u prvoj sezoni showa "Farma" 2008. godine.

Deen već godinama ne živi u Bosni i Hercegovini te se tu rijetko pojavljuje. On je sedam godina proveo u Italiji, a nakon toga se preselio u Los Angeles. Deen radi kao modni savjetnik, a već je neko vrijeme u sretnoj vezi s kustosom, poduzetnikom i ljubiteljem umjetnosti Wilom Phearsonom.

S dečkom se pojavljuje na premijerama i modnim revijama

Deen je s dečkom nedavno pojavio na premijeri novog filma američkog komičara Dana Cooka "Above It All" u Los Angelesu. Deen je za premijeru obukao bluzu s dubokim izrezom i šljokaste cipele. Fotku je objavio i na Instagramu.

"Zaista smo uživali", napisao je.

Inače, Will je art producent s kojim se Deen pojavljivao u televizijskim emisijama. Deen je u jednom intervjuu nakon preseljenja u Ameriku rekao kako živi svoj američki san.