Bosanskohercegovačkog pjevača Fuada Backovića (39), koji je našoj javnosti poznatiji kao Deen, skoro svi se sjećaju po njegovom nastupu na Euroviziji u Istanbulu s pjesmom "In the disco". On je nedavno na Instagramu podijelio svoj prvi selfi u 2022. godini, a vidljivo je kako se promijenio.

"Dugo se nismo vidjeli", napisao je Deen u opisu objave, a oduševljeni pratitelji nagradili su ga s mnoštvom lajkova i komplimenata.

"Bez mane si", "Tako si zgodan", "Pozdrav ljepoto", poručili su mu.

Deen već godinama ne živi u Bosni i Hercegovini te se tu rijetko pojavljuje. On je sedam godina proveo u Italiji, a nakon toga se preselio u Los Angeles.

Deen radi ako modni savjetnik, a već je neko vrijeme u sretnoj vezi s kustosom, poduzetnikom i ljubiteljem umjetnosti Wilom Phearsonpm. Njih dvojica često dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

"Imam dosta prijatelja koji mi pomažu da se što bolje naviknem na novu sredinu. U SAD-u sam pune dvije godine. Živim u Los Angelesu i ne znam mogu li reći da je to prava slika SAD-a. Los Angeles je grad u kojem žive ljudi iz cijelog svijeta i vrlo rijetko možeš upoznati nekoga tko je rođen tu. Tamo te ne doživljavaju kao stranca, ne pitaju te koje si vjere, kako se zoveš itd. To je jedan potpuno drugačiji svijet i mentalitet, osobno mi je bilo malo teže priviknuti se bez obzira što cijeli život putujem i što sam u Milanu živio sedam godina. Sada mogu reći da dobro plivam u svemu tome", kazao je svojevremeno Deen za N1.