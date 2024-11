Nekad su im klupe u parku bile kao luksuzni hotel, a danas 'grcaju' u milijunima

Mnoge poznate zvijezde prošle su kroz teške životne trenutke prije nego što su postale slavne. Beskućništvo je, nažalost, bilo dio njihovih priča, a iskustva s ulice potaknula su ih da nastave borbu i na kraju dosegnu svjetsku slavu. Slijede inspirativne priče nekoliko holivudskih zvijezda koje su prevladale ekstremne izazove kako bi ostvarile svoje snove.

Jennifer Lopez

Foto: Profimedia Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (55) je prije slave neko vrijeme bila beskućnica. S 18 godina se posvađala s majkom oko svoje želje da postane plesačica umjesto odlaska na fakultet. Napustila je obiteljski dom i spavala na kauču u plesnom studiju gdje je vježbala. Nakon nekoliko mjeseci takvog života, J.Lo je dobila posao plesačice u Europi. Po povratku je angažirana za emisiju "In Living Color" što je bio početak njezine uspješne karijere. Danas je jedna od najpoznatijih i najbogatijih zvijezda na svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Halle Berry

Foto: Profimedia

Oskarovka Halle Berry (58) je s 21 godinom došla u New York s ciljem da postane glumica. Ubrzo je ostala bez novca i bila prisiljena neko vrijeme živjeti u skloništu za beskućnike. "To me naučilo kako se brinuti za sebe i da mogu preživjeti svaku situaciju, čak i ako to znači boravak u skloništu neko vrijeme", rekla je jednom prilikom. Njezina upornost se isplatila, a danas je jedna od najcjenjenijih holivudskih glumica.

Jim Carrey

Foto: Shutterstock Jim Carrey

Jedan od najpoznatijih komičara i glumaca današnjice Jim Carrey (62), imao je teško djetinjstvo. Kada je Jim imao 12 godina, njegov otac je ostao bez posla i obitelj je završila na ulici. Živjeli su u kombiju i šatoru na sestrinom travnjaku. Jim je s 15 godina napustio školu kako bi radio kao domar i pomogao prehraniti obitelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč teškoj situaciji, Carrey nikada nije odustao od svojih snova. Počeo je nastupati kao stand-up komičar i polako gradio karijeru. Danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda s brojnim ulogama kao što su one u filmovima "Ace Ventura", "Maska" i "Truman Show".

Chris Pratt

Prije nego što je postao zvijezda filmova "Čuvari galaksije" i "Jurski svijet", Chris Prat (45) je živio kao beskućnik na Havajima. S 19 godina je prihvatio jednosmjernu kartu za Maui i živio u kombiju punom buha.

"Samo smo pili, pušili travu i radili minimalno, 15-20 sati tjedno, tek toliko da pokrijemo troškove benzina, hrane i ribolovne opreme", rekao je 2014. za Independent. Uskoro je dobio prvu ulogu u filmu i preselio se u Los Angeles, gdje je njegova karijera krenula prema vrhu.

Sylvester Stallone

Foto: AP

Sylvester Stallone (78) je prije uloge u filmu ''Rocky'' bio izbačen iz stana u New Yorku i završio na ulici. Tri tjedna je spavao na autobusnom kolodvoru Port Authority.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio sam bez novca i doslovno spavao na autobusnom kolodvoru tri tjedna zaredom. Umjesto da učinim nešto očajno, radio sam dva dana za 200 dolara i izvukao se s kolodvora", rekao je za DVD 2001. godine, Nedugo nakon toga je napisao scenarij za "Rockyja" koji mu je donio slavu i bogatstvo.

Steve Jobs

Foto: Siegle Jochen/DPA/PIXSELL Steve Jobs

Suosnivač Applea, pokojni Steve Jobs je nakon što je napustio fakultet neko vrijeme bio beskućnik. Spavao je na podu u sobama prijatelja i skupljao boce kako bi imao za hranu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč teškoj situaciji, Jobs je nastavio raditi na svojim idejama. Zajedno s prijateljem Steveom Wozniakom osnovao je Apple u garaži svojih roditelja, što je bio početak revolucije osobnih računala.

Daniel Craig

Foto: Profimedia Daniel Craig

Prije nego što je postao James Bond, Daniel Craig (56) je kao mladi glumac u Londonu neko vrijeme bio prisiljen spavati na klupama u parkovima. Nije imao novca za stan, ali nije odustajao od svojih glumačkih snova.

Craigova upornost se isplatila - postao je jedan od najpoznatijih britanskih glumaca i utjelovio je legendarnog tajnog agenta 007.

Kelly Clarkson

Foto: Profimedia Kelly Clarkson

Pobjednica prvog "American Idola" Kelly Clarkson (42) je prije slave doživjela teško razdoblje. Nakon što joj je stan u Los Angelesu izgorio u požaru, neko vrijeme je bila prisiljena živjeti u svom autu. Nesretan događaj nije ju natjerao da odustane pa se nakon toga prijavila na audiciju za "American Idol", pobijedila u showu i lansirala uspješnu glazbenu karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Phil McGraw - 'Dr. Phil'

Poznati TV voditelj Dr. Phil je kao tinejdžer neko vrijeme bio beskućnik. Živio je u autu sa svojim ocem u Kansas Cityju dok je otac odrađivao praksu iz psihologije. To iskustvo je oblikovalo Dr. Phila i potaknulo ga da kasnije postane psiholog. Danas je jedan od najpoznatijih TV voditelja i savjetnika za samopomoć u SAD-u.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ma, to je to: Slavni Zadranin otkrio sveti gral uspjeha Vatrenih: 'Najbitnije je jedno i na to stvarno pazimo'