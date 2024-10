Demi Moore otkrila u kakvom je stanju Bruce Willis: 'Morate imati razumijevanja'

Holivudska glumica Demi Moore otvoreno je progovorila o zdravstvenom stanju svog bivšeg supruga Brucea Willisa, s kojim je ostala u bliskim odnosima unatoč razvodu. Iako su se rastali 2000. godine, nakon 13 godina braka, njih dvoje i dalje održavaju prijateljski odnos, prvenstveno zbog tri kćeri koje su dobili tijekom braka.

Demi je nedavno na Međunarodnom filmskom festivalu u Hamptonsu podijelila informacije vezane za Bruceovo zdravstveno stanje, koje je bivalo sve gore nakon što mu je 2022. godine dijagnosticirana afazija, a kasnije i frontotemporalna demencija.

Tijekom svog govora, Moore je istaknula važnost prihvaćanja realnosti bolesti.

"Rekla sam ovo i prije. Bolest je to što jest. Mislim da je za to potrebno imati duboko razumijevanje. On je stabilno", izjavila je.

Demi je dalje govorila o tome kako je morala emocionalno procesuirati promjenu koju je bolest donijela u Bruceov život te kako se sama prilagodila toj novoj stvarnosti. Istaknula je da je važno pustiti prošlost i prihvatiti sadašnji trenutak.

"Ono što je uvijek potičem je da upoznate osobe u stanju u kakvom jesu. Kad se držite za ono što je bilo, mislim da je izgubljena igra. Kad ih upoznate takve kakvi su sada, shvatite ljepotu i slatkoću", kazala je glumica.

Borba s demencijom

Legendarni glumac poznat po ulogama u filmovima poput "Umri muški" i "Peti element", povukao se iz javnog života nakon što mu je dijagnosticirana afazija, stanje koje uzrokuje poteškoće u govoru i razumijevanju jezika. Kasnije je bolest napredovala do frontotemporalne demencije, rijetke vrste demencije koja utječe na frontalni i temporalni režanj mozga, izazivajući promjene u ponašanju i poteškoće s govorom.

Ova vrsta demencije, ponekad poznata kao Pickova bolest, može se manifestirati promjenama osobnosti, nesposobnošću komuniciranja i drugih kognitivnih funkcija, čime znatno utječe na svakodnevni život oboljelog i njegove obitelji. Nažalost, uzrok bolesti još uvijek nije poznat, ali znanstvenici smatraju da genetska predispozicija može igrati važnu ulogu.

