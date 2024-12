Dečku nije rekla da je promijenila spol, saznao je na Internetu: Nikolina je nekada bila muškarac

Nikolina Kovačević, poznata influenserica koja je promijenila spol, otvoreno je progovorila o izazovima s kojima se suočila tijekom svog životnog putovanja. Jedan od najupečatljivijih trenutaka u njezinu životu bio je kada je njezin tadašnji dečko, Talijan, slučajno otkrio da je Nikolina rođena kao muškarac.

"Moj dečko, koji je bio Talijan, guglao je o meni i naišao na moju staru sliku iz vremena kad sam bila muškarac. Mislim da je pao u nesvijest, i nije mi se javljao cijeli dan. Nije mi htio priznati da zna tri ili četiri mjeseca, a onda me jedne večeri odveo na večeru i zamolio da mu priznam ono što skrivam. Poslao mi je i cvijeće, ali ja ništa nisam htjela reći. U jednom trenutku rekao mi je: 'Ti se nisi rodila takva,'" prisjetila se Nikolina za Hype TV.

Nikolina je rođena kao Njegoš, ali od ranog djetinjstva osjećala je da je zapravo žena. Uz podršku svoje majke, skupila je hrabrost i započela proces tranzicije koji je uključivao hormonske terapije, estetske zahvate, te na kraju operaciju promjene spola.

Ovaj hrabri korak nije bio lagan, posebno zbog odnosa s ocem koji je, prema njezinim riječima, imao drukčije planove za nju.

"Željko je htio od Njegoša napraviti muškarčinu. Nikolina je oduvijek znala da Njegoš to ne može biti i da će postati ono što sada svi vide. To sam znala od malena. Nije bilo prostora da se Njegoš opire, jer to jednostavno nije bilo moguće," ispričala je Nikolina.

