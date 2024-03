Engleski nogometaš David Beckham je u podcastu "This Life of Mine" Jamesa Cordena iskreno govorio o prvom dojmu koji je na njega ostavila njegova supruga Victoria Beckham te je istaknuo koje njezine kvalitete čine njihovu vezu neraskidivom.

Priznao je da ga je u početku najviše privukla njezina ljepota jer ju nije dovoljno poznavao da bi ga privukle i njezine osobine.

"Jednostavno mi se svidjela. Nisam znao kakva je bila kao osoba, ali svidjela mi se jednako kao što se svidjela većini ljudi u to vrijeme. Nisam znao koga ću oženiti i s kime ću provesti ostatak svog života", iskreno je rekao David u podcastu.

Najvažnija je obitelj

Objasnio je da je njegova žena prekrasna, ali da na početku nije shvaćao koliko je ona snažna žena. Upravo je to bilo ono što ga je s vremenom privuklo više od ičega.

"Da, lijepa je. Da, bila je seksi. Da, svidjela mi se, ali iskreno, volim ženu koja je jaka i sviđa mi se činjenica da marljivo radi i da je sjajna majka. Sviđa mi se što ponekad pazi na mene, većinu vremena. Znate, stvorili smo ovaj život s četvero nevjerojatne djece koja su najvažnija u našem životu. Zato sam odabrao Victoriju. Način na koji ona vodi obitelj, mislim da mi je to najvažnije. Obitelj je uvijek bila najvažnija i najveća stvar koju mi ​​je dala je moje četvero djece", rekao je Beckham za svoju suprugu s kojom je 25 godina u braku.

David i Victoria su ponosni roditelji sina Brooklyna (25), Romea (21), Cruza (19) i kćeri Harper (12).

Njihova je romansa krenula nakon što je David ugledao Victoriju tijekom televizijskog nastupa s njezinim kolegicama iz grupe Spice Girls 1996. godine.

U intervjuu s Jamesom Cordenom priznaje da pjesma "Say You'll Be There" još uvijek ima posebno mjesto u njegovom srcu.

"Ta mi je najdraža jer je to bila pjesma koja je bila na TV-u kad sam sjedio u svojoj sobi s Garyjem Nevillom kada se pojavila na televiziji. Tada sam se okrenuo prema Garyju i rekao: "Oženit ću ovu u kratkoj crnoj haljini", prisjetio se.

Podsjetimo, par se osobno upoznao 1997. kada je Victoria prisustvovala jednoj od Davidovih utakmica Manchester Uniteda. Sljedeće godine su se zaručili i dobili prvo dijete, a vjenčali su se 4. srpnja 1999. godine.

