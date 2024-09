Pobjednik regionalnog 'Big Brothera' 2015. : 'Emotivno sam bio srušen'

Šarmantni Makedonac Darko Petkovski, poznatiji kao Spejko, osvojio je posljednju sezonu regionalnog "Big Brothera" 2015. godine. Nakon izlaska iz showa, završio je Kineziološki fakultet u Skoplju, a potom se preselio u Abu Dhabi, gdje gradi karijeru kao fitness trener.

U intervjuu s njim razgovarali smo o njegovoj karijeri, razlikama u fitnessu između Makedonije i Abu Dhabija, a dotaknuli smo se i teme "Big Brothera".

Foto: RTL

Što vas je motiviralo da preselite u Abu Dhabi i kako ste se odlučili na ovaj korak?

Samo sam se prepustio Božjem planu. Bio sam nezadovoljan koliko cijene moj trud u Makedoniji i zato sam početkom siječnja, odmah nakon Nove godine, donio teške životne odluke. Tako se nastavila i cijela godina; donošenje bitnih odluka o mom životu postalo je svakodnevica. Motivacija mi je bila obitelj i tadašnja moja srodna duša, a borba za bolju budućnost ne prestaje, naravno.

Koliko često dolazite u Makedoniju?

Idem samo na par dana, krajem ovog mjeseca, i to je to. Trebam srediti neke papire. Od kad je Abu Dhabi postao moj dom, nije ostalo ništa u Makedoniji, osim obitelji koja mi znači, da bih se vratio.

Koliko teško vam je palo preseljenje u Abu Dhabi i odvojenost od obitelji i prijatelja?

U početku je bilo teško promijeniti sredinu, a onda je postalo još teže uklopiti se. Par privatnih stvari koje nisu išle po planu srušile su me emotivno, ali to je dobro jer tako gradim svoj karakter. U životu volim raditi pod pritiskom. Ne mogu baš lako napustiti Emirate jer radim na privatnom fakultetu, a paralelno i u dvije internacionalne škole, primarnoj i srednjoj, i sve me to veže ovdje, plus klijenti. Često se čujem s onima do kojih mi je stalo.

Kako su oni reagirali na tu Vašu odluku?

Ja sam posljednji iz obitelji koji je napustio obiteljsko gnijezdo, i to najdalje. Vjerujem da je ocu i majci najteže palo. Kada sam ulazio u 'Big Brother' svi su bili protiv mog ulaska, ali znao sam da vrijedim i da ću uspjeti, pa nisam odustao. Sada sam imao podršku većine, jedino mislim da je bila iskrena od obitelji.

Kako se razlikuje život u Abu Dhabiju od Makedonije?

Veliki grad, grad snova, Emirati ti mogu dati sve, ali ti također mogu uzeti sve. Zasebno, Abu Dhabi i Dubai su među najsigurnijim gradovima u svijetu. U Makedoniji si više vezan za zemlju; na sigurnom si, ali odskačeš i vidiš nešto malo s vremena na vrijeme. Ovdje apetiti rastu, čega se bojim, ali tu imam također duhovnog oca i crkvu gdje se mogu moliti i pričešćivati. Ima nas, raja, i ponekad kažem da je dobro što smo pod istim nebom, da se utješim. Uskoro stiže i moj auto iz snova, tako da je velika razlika od onoga što ja mogu iskusiti.

Možete li izdvojiti nešto najljepše što tamo doživjeli, što biste podijelili s nama?

Najljepše što mi se dogodilo je moj novi životni stil. Iako znam da najbolje tek dolazi, živjeti pored mora na tropskim temperaturama bilo bi zanimljivo podijeliti. Rad na sebi i moja životna forma također mi daju samopouzdanje koje ne moram dijeliti s drugima, a ima nekoliko datuma koje ne bih dijelio s nikim.

Kako je preseljenje utjecalo na vaš rad kao fitness trener?

To je bilo kao da sam pobijedio u 'Big Brotheru' po drugi put. Ako pričamo o klijentima, više, a ako pričamo o zaradi, mnogo više. Ako pričamo o zadovoljstvu raditi ono što volim, uživam u tome previše. Radim na grupnim projektima s više trenera, a klijenti me također mogu pronaći na stranicama za fitness trenere. Paralelno, moj rad promoviram i na društvenim mrežama.

Kako je došlo do te odluke da postanete fitness trener?

Bavim se sportom još od malih nogu, a kad su me pitali što ću biti kad porastem, iz prve sam rekao da ću biti trener. Kao fitness trener radim već 10 godina, s pauzama tijekom euforije 'Big Brothera'. Jedino se ovdje isplati baviti tim poslom.

Kako se fitness u Abu Dhabiju razlikuje od fitnessa u Makedoniji?

Sve je isto što se tiče teorije, metodike i prakse, samo što ovdje pričam na engleskom s klijentima. Također učim i arapski. Neću govoriti samo o tome kako je ovdje bolje plaćeno, nego ću reći da ovdje ima i bolja oprema i različiti tipovi klijenata. Ljudi dolaze i odlaze ovdje, pa tako stječem poznanstva po cijelom svijetu.

Koji su vaši glavni ciljevi i planovi u fitnessu otkako ste se preselili u Abu Dhabi?

Moj glavni cilj je osnovati svoju sportsku akademiju, ovdje u Emiratima. Što se tiče sporta, imam još neke biznis ideje koje želim ostaviti možda i prije akademije.

Koje su najveće promjene u vašem profesionalnom životu koje ste primijetili nakon preseljenja?

Prije dolaska sam radio kao profesor u lokalnoj školi, trener u lokalnom klubu, bio sam odbornik u Savjetu općine i radio u Nacionalnoj sportskoj akademiji. U jednom danu sam dao otkaze svuda. Dva mjeseca prije toga sam se ubijao od treninga kako bih se spremio da prođem testove; trčao sam po kiši, studenom i snijegu, u kasnim satima. U prosincu sam trčao vani na minus temperaturama, jer tijekom dana nisam mogao vidjeti djevojku s kojom sam živio i svoju obitelj. Ipak, cijelo to vrijeme sam znao da sam na pravom putu, jer nije bilo lako.

Kada sam došao, prva promjena u mom profesionalnom životu bila je promjena na bankovnom računu koja se iz dana u dan poboljšavala. Promijenio se moj način razmišljanja; sada sam smireniji i nemam stresova kakve sam imao u Makedoniji. Sve što radim, radim s ljubavlju.

Jeste li ikada požalili što ste se prijavili u Big Brother?

'Big Brother' me naučio mnogim lekcijama, ali nisam bio dobar đak. Pričam o periodu nakon 'Big Brothera'; doći do novca odjednom bila je dobra stvar, ali da budem iskren, nije baš dobro utjecala na mene jer sam se naplaćao lekcije u životu. Moj narativ je da ne žalim ni za čim u životu, tako da hvala 'Big Brotheru' za sve. Nisam se prijavljivao, samo su me zvali preko nekog menadžera jer sam se uklapao u njihov profil koji im treba, a ja sam znao da imaju profil pobjednika.

Biste li se danas prijavili u neki drugi show, ako da, koji?

Moj je život sam po sebi postao show. Dosta mi je kamera i mikrofona. Žedan sam pravih stvari u životu i obiteljskih tradicionalnih vrijednosti. Instinkt za svoj dom i obitelj mi ne da. Neću više gubiti razgovor s Bogom po gluhim sobama i za crnim stolovima u sodomu i gomoru. Hoću slatke muke, hoću topli dom, hoću stvarati, a ne rušiti.

Jeste li ostali s nekim u kontaktu od kandidata iz ‘Big Brothera’?

Dobar sam sa sestrama Šegetin. Barbara i Tina su mi baš drage. Također i s Ervinom se čujem.

