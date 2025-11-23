Darko Lazić uskoro nastupa na svadbi - ali lažnoj. Nizale se kritike: 'Jesmo li toliko očajni?'

U Srbiji je zavladao bizaran trend. Riječ je o takozvanim lažnim svadbama. Baš kao što možete naslutiti, radi se o svadbenoj zabavi s lažnim mladencima, kumovima, svatovima, živom glazbom, samo što se nitko zapravo ne ženi. Naime, trend organiziranja lažnih svadbi sve je popularniji u Srbiji, a ugostitelji nude mogućnost da se gosti provedu kao na pravom svadbenom veselju.

Ulaznica je 70 eura

U Novom Sadu će na jednom takvom slavlju 28. prosinca, kako je navedeno u oglasu, pjevati i Darko Lazić, koji će zabavljati lažne mladence, lažne kumove, ali i sve goste koji budu prisustvovali. Ulaz na lažnu svadbu stoji 70 eura, a uključena je hrana i piće te mjesto za stolom.

Kritike na društvenim mrežama

Ubrzo nakon objave oglasa za događaj, na društvenoj mreži X pojavili su se negativni komentari poput: "Je li narod toliko očajan i nema prijatelja da mora ići na lažne svadbe?", prenosi portal Blic.rs. Ubrzo su uslijedili podijeljeni komentari korisnika društvenih mreža. Jednima se ovaj koncept sviđa, dok su drugi zgroženi. Inače, trend organiziranja lažnih svadbi najprije se počeo prakticirati u Novom Sadu, a jedna je već održana 1. lipnja.

"Koliko si puta čuo: ‘Nitko me više ne zove na svadbe, prošla je naša generacija’? Volio bih odjenuti se elegantno, dobro se provesti, ali gdje? E, pa reci ‘da’! Mi ti donosimo svadbu, pravu pravcatu. Biramo mladence, kumove, imamo glazbu, ples, romantiku, sve. A ono što je najluđe – nitko se zapravo ne udaje niti ženi", pisalo je u oglasu događaja pod nazivom Reci Da! Lažna Svadba.

